Samsun'da alışveriş merkezi ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 37 bin metrekare alan üzerinde kurulu alışveriş merkezi ihale ile satışa çıkarıldı.

Kıran Mahallesi'nde bunulan alışveriş merkezinin bodrum katında 3 adet düğün salonu, 6 adet salon, müdüriyet odası, soyunma odaları, yemekhane, idari odalar, 13 adet bölümlendirilmiş oda, 3 adet düğün salonu odası, kafeterya, mutfak, idare odası, jenaratör odası ve iklimlendirme dairesi yer almaktadır.

Ana girişin bulunduğu zemin katta önceden market olarak kullanılan bölüm ve 11 adet dükkan, 1. normal katta ise yaklaşık 37 adet dükkan ve restoran bulunmaktadır.

Bina yaklaşık brüt 29.914 m² kapalı alana sahiptir. Ek olarak, taşınmaza bitişik konumdaki depo brüt 1.555 m² kullanım alanlıdır. Taşınmazın bulunduğu parsel, Samsun Şehirlerarası Otobüs terminalinin karşısında, Çevre yolu (Ankara Bulvarı) ile Şehit Korhan Ekiz Bulvarının kesiştiği bir bölgede yer almaktadır.

Taşınmazın ilk satış ihalesi 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

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