Samsun’da "Ana Arı Üretim Merkezi" faaliyete geçti

SAMSUN - Arıcılığın ileri düzeye taşınması ve bölgenin kalkınması amacıyla Samsun’un Bafra ilçesinde Ana Arı Üretim Merkezi kuruldu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Proje kapsamında üretilecek ana arılar ilimiz üreticilerine dağıtılarak damızlık olarak kullanmaları sağlanacak. Böylece üreticilerimiz kendi ana arılarını üretmeye başlayacak. Projemizin maliyeti 458 bin 816 lira” dedi. Ana Arı Üretim Merkezi, Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar tarafından ziyaret edildi. Ziyarette konuşan İbrahim Sağlam, “Arıcılığın ileri düzeylere taşınmasında, yeni gelir kaynakları oluşmasında önemli yere sahip olan ana arı yetiştiriciliğinin arıcılarımız tarafından bilinmesi ve yaygınlaştırılması önemli” dedi. Projenin maliyeti ve üretim için 250 ana arının alındığını söyleyen Sağlam, “Proje için 250 ana arı ile birlikte üretim için gerekli olan alet ekipman ve makine alımı yapıldı” diye konuştu.