Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Balık Satış Merkezinde yer alan 24 adet 19,50 m²’lik dükkan nitelikli taşınmazlar, balık satış dükkanı olarak kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Atatürk Bulvarı ile Fuar Caddesi arasında kalan Balık Satış Merkezindeki dükkanların kiralama ihalesi 25 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

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