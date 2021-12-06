Samsun’da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi büyük bir törenle açıldı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Proje çalışmaları Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün yürütücülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun YİKOB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Kültür Müdürlüğü ve MEDİKÜM iş birliğinde sürdürülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının, “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, yaklaşık 100 yıllık tarihiyle erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan ve yıllarca şehrimize Lokomotif Tamir Atölyesi olarak hizmet eden tarihi binada, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı. Ülkemizde tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyacak olan müzede, antik çağlardan itibaren tüm tıp tarihi ve Türk İslam tarihindeki altın çağını yaşayan tıp ilmi ile günümüz tıp eğitimi, geliştirilen tedavi yöntemleri, tıbbi cihaz ve malzemelerin gelişiminin tarihsel bir perspektif içinde sunulacaktır. Açılışa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Ahmet Aydemir, Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve birçok davetli katıldı.

“Uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyoruz”

Sağlık alanında yılın önemli gün ve haftalarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesinin, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü cerrahi alet üretimiyle bu alanda dünyada adından söz ettiren 3 bölgesinden biri haline gelen Samsun’da kurulması çok anlamlı. İlimizde cerrahi aletlerle başlayan üretimin günümüzde ortopedik implantlardan sterilizasyon kutularına, işitme cihazlarından röntgen cihazlarına kadar birçok tıbbi cihaz üretimi devam etmektedir. Müzede sağlık endüstrisinin güncel uygulamalarının yer aldığı atölye çalışmaları ile öğrenci ve vatandaşlarla buluşmayı, milli ve yerli cerrahi el aletleri üretimini destekleyerek endüstriye ivme kazandırmayı, sağlık alanında yılın önemli gün ve haftalarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.

“Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi şehrin yeni simgesi olacak”

“17 devlet, 9 özel ve 1 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 27 hastanesi, 5.271 yatak sayısı ve yaklaşık 21 bin sağlık personeli ile hem Karadeniz Bölgesine hem de Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere hizmet vermekte olan ilimizde Sağlık Kenti Samsun vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’nin de şehrimize bu anlamda hizmet edeceğine, şehrin yeni simgelerinden biri olacağına ve bir çekim merkezi haline geleceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle geçmişten günümüze bizi bir tıp tarihi yolculuğuna çıkaracak olan sağlık müzemizin başta sağlık camiası olmak üzere tüm Samsun’a hayırlı olmasını diliyor, vatandaşlarımızı müzemizi görmek üzere güzel Samsunumuza davet ediyorum” diye konuştu. Samsun’a bilgi donanım ve proje oluşturabilecek altyapıları Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi vesilesiyle oluşturacaklarını ifade eden Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Uzman Dr. Ahmet Aydemir, sözlerine şöyle devam etti: “Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) 10 sene önce kuruldu. Cerrahi aletler üretim kültürünü bir dernek ve kümele mantığıyla bir arada topladık. Temennimiz şu ki, sağlık çalışanları burada buluşabilsinler. Bizzat yurtdışına teknoloji transfer eden konuma gelmek istiyoruz. Şehrimizde bilgi donanım ve proje oluşturabilecek altyapıları bu müze vesilesiyle oluşturmuş olacağız.”