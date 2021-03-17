“Samsun’da çözüm üretmeye ihtiyaç var”

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde iş dünyasından oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında bir araya geldi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Samsun iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Murzioğlu, bir önceki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ortaya konan görüş ve öneriler doğrultusunda Samsun’un ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini ancak, gündemlerinin tüm dünya ile birlikte pandemiye dönüştüğünü söyledi. Murzioğlu, Yüksek İstişare Kurulu’nun bu süreçte ortak aklı ortaya koymak açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Hayatımız pandemi etrafında şekilleniyor”



Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündem maddesinin bir yıldan beri koronavirüs olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Maalesef hayatımız, ekonomik faaliyetlerimiz pandemi ve pandemiye yönelik tedbirler etrafında şekilleniyor. Bu bir yılda COVID-19 nedeniyle pek çok işletmenin faaliyetleri durduruldu. Sosyal hayat yavaşladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Tedbirler birtakım uygulamalar yine devam ediyor. Salgının yavaşlatılması ve kontrol altına alınmasına yönelik alınan hemen her tedbir ekonomiye yönelik olumsuzlukları da beraberinde getirdi maalesef” dedi.

“Sorunlar ve çözüm önerilerini ilgili yerlere ilettik”



Süreç içinde üyelerden gelen talep ve beklentilerle yakından ilgilendiklerinin altını çizen Murzioğlu, “Bu süreçte neredeyse her gün üyelerimizden gelen talep ve beklentileri başta TOBB olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşlarla görüştüm, görüşmeye devam ediyorum. Ayrıca, bu sürecin olumsuz etkilerini en düşük seviyede atlatabilmek adına görüş ve önerilerimizi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettim. Samsun Milletvekillerimizin hepsine konuyla ilgili rapor gönderdim. Samsun Valimiz, milletvekillerimizle ve bazı bakanlarımızla online toplantılar da gerçekleştirdik. Bu sürecin en kötü yanı belirsizliği şüphesiz. Ama sağlıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu inancı kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.