Samsun’da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

SAMSUN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla Fuar ve Kongre Merkezi'nde Samsunlu gençlerle buluştu.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, kamu kurumları ile gençleri bir araya getirmek ve kurumların proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği, girişimcilik gibi sunmuş oldukları hizmetler hakkında gençlerimi bilgilendirmek amacıyla İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum/kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer aldığı 40'ın üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlendi. Etkinlik; Gaziantep, Konya, Antalya, Adana'dan ve Kayseri'den sonra altıncı kez kuruluş ve Samsun'da, gençlerle ve girişimcilerle buluştu. Ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, gibi alanlardaki faaliyetler, gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için katkıda bulundu.