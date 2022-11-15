Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun'in İlkadım ilçesi Kalkancı mahallesinde bulunan 34 kamu konutu açık teklif usulü ile 29 - 30 Kasım 2022 tarihlerinde Milli Emlak Dairesi ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından satılacak.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlardan hak sahibi olanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak.

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