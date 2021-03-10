“Samsun’da kenevire dayalı sanayi oluşturmak istiyoruz”

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Fabrikaların Samsun’a gelmesi ise ilimize ekonomik kazanç sağlar. Bu sayede birçok insana da istihdam kapısı açılır” dedi. TÜSİAD Genel Merkezi ile birlikte Samsun’da kenevir üretimi için planladıkları bir proje olduğunu söyleyen Tan, “Bu proje gerçekleşirse Samsun’da büyük bir ekonomik kazanç elde edeceğiz. Tarıma elverişli Samsun toprakları için katma değerli bir ürün olan kenevirin üretimi ve bu alanda bir sanayi kolunun oluşmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 sene önce proje ile ilgili çalışmalara başladık ve hâlâ devam ediyor. Biz üzerimize düşen görevleri yaptık ve artık Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek mevzuat değişikliği onayını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Birden fazla üretim alanında kullanılan kenevirin Samsun’a gelmesiyle birlikte birçok fabrikanın bölgeye gelmesinin insanlara büyük bir istihdam kapısı açacağını ifade eden Tan, “Kenevir birçok üretim alanında kullanılabilir. Bunun için de sanayinin oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

“İhracatı kenevirle artırabiliriz”



Kenevirin katma değerli olması ve kentin bu alanda merkez olması için çalıştıklarını söyleyen Tan, “Samsun’un ihracat gelirini kenevirle artırabiliriz. Kenevir üretiminde özel sektörde en çok yatırım yapan il Samsun. TİGEM sadece bin 150 dönümlük bir ekim yaptı. MÜSİ- AD’a bağlı bir üyemiz ise 2 ibin 350 dönümlük bir ekim gerçekleştirdi. İlimizde üretim alanın daha da artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.