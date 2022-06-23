Samsun’da TEKNOFEST öncesi ulaşımı rahatlatacak proje

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projelerinden biri olan TEKNOFEST’e kadar açılması planlanan ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde 22 kavşaktan 17’si tamamlandı. ASELSAN ile birlikte hayata geçirilecek çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artıracak projede sona yaklaşıldı.

Özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgede çalışmaların devam ettiğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Proje kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığımız araç sayımlarına bağlı olarak trafik akışıyla birlikte kavşak geometrilerini değiştiriyoruz. Sinyalizasyon sistemini dinamik adaptif hale getiriyoruz. Şehrin genelinde olduğu gibi özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerimizden biri olan Atatürk Bulvarı’nda çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Samsun’da trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlayacak bir projede ASELSAN, İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Türkiye’nin en iyi projelerinden birisi olacak. Çalışmalarımızı TEKNOFEST’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Samsun’da ulaşım sorunu çözülecek

Ulaşım sorunlarının önüne geçileceğini ifade eden Başkan Demir sözlerine şunları ekledi: “Proje içerisinde yer alacak trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız ve konum gibi bilgiler trafiğin sıkıştığı durumlarda alternatif çözüm sunacak. Bu doğrultuda trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri de değiştirilebilecek. Kazalar gibi trafik akışını etkileyecek engeller ortaya çıktığında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunulacak. İtfaiye, polis ve ambulans gibi olay yerine müdahale etmesi gereken birimlerin trafik içerisinde hızlı yol alması sağlanacak.”



