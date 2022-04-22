Samsun’da yasa dışı tütün satış noktası artıyor

SAMSUN - Araştırmalara göre Karadeniz’de en fazla yasa dışı tütün ve tütün mamulü satan nokta sayısı Samsun’da bulunuyor. Yasa dışı tütün ve tütün mamulü satan nokta sayısının 100’ün üzerinde olduğu tahmin edilen Samsun, Yasa dışı tütün satışında Karadeniz’de en üst sırada bulunuyor.

Bakkallarında gelirini olumsuz etkilediğini ve ekonomik zarara yol açtığını dile getiren Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, “Kaçak tütün ve tütün ürünleri sağlığa büyük zarar verirken, devleti de milyonlarca TL vergi kaybına uğratıyor. Aynı zamanda bakkalların gelirini olumsuz etkileyerek büyük ekonomik zarara yol açıyor. Kontrolsüz gerçekleştirilen satışlar 18 yaşından küçüklerin de tütüne erişimini kolaylaştırıyor. Araştırmalar yasa dışı tütün ve tütün mamulü arttıkça, tüketim oranının da arttığını gösteriyor” diye konuştu.

Operasyonlarda on binlerce kaçak ürün yakalandı

Türkiye’nin dört bir yanında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz şubat ayında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir operasyon düzenledi. Aramalarda kaçak bin 187 paket sigara, 14 bin 200'ü boş toplam 16 bin dal makaron, 10 kilo kıyılmış tütün ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.