Samsun’un ihracat yükselişi devam ediyor

SAMSUN - Samsun’da 2022 yılının ilk 4 ayında en fazla ihracat yapılan beş ülke sırasıyla; Fas, ABD, Hollanda, Mısır ve Peru olduğunu, bu ülkeleri Almanya, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Irak ve Birleşik Kraklık oldu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk dört ayında toplam 362.9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde toplam 429.6 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Samsun’un ilk dört ayda toplam 151 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, ayrıca, Samsun’un, ilk dört ayda yaptığı ihracatla geçen yıla göre bir basamak daha yükselerek 19’uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Samsun, ilk 4 ayda en fazla demir-çelik ihraç etti



2022 Ocak-Nisan döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk dört ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında ‘demir-çelik’, ‘değirmencilik ürünleri, ‘motorlu kara taşıtlar’ı, ‘silahlar ve mühimmat’ ile ‘balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar’ geldi. Bunları ise, ‘elektrikli makina ve cihazlar’, ‘kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler’, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti” dedi.