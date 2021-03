Samsun'un interaktif dergisi, Avrupa’da da okunuyor

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin video ve ses içerikli kurumsal ilk interaktif dergisi Samsun-E Dergi geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı” dedi. 148 sayfadan oluşan Samsun-E Dergi’nin yazılımından içeriklerine kadar her şeyin Samsun Büyükşehir’in basın biriminde yapıldığını belirten Demir, derginin şehrin tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığını söyledi. Derginin içinde bulunan videoların vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlk sayısı geçtiğimiz günlerde çıkan dergimiz 3 ayda bir yayın hayatına devam edecek. Dergimize sadece Samsun’dan değil dünyanın her yerinden ulaşılıyor. Bu sadece belediyenin bir yayın organı değil, herkesin, hepimizin. Her türlü eleştiri ve katkıya açığız. Birkaç sayı daha çıktığında içerikler daha çok gelişecek. Dergide videolar da var, sesler de var. Dergide konu olan detayla ilgili her türlü doküman o sayfada var. Derginin içindeki her konu, ayrı bir dergi gibi” ifadelerini kullandı. Türkiye’de birçok indirme alan derginin Google Analytics’de bulunan verilere baktıklarında Amerika’dan Avrupa’ya kadar binlerce insanın da dergimizi indirip okuduğunu gördüklerini belirten Demir, “Dergimizle Samsun’a katkı sağlamak istiyoruz. Dergi tamamen belediyenin ürünü. Yazılım da sistem de belediyemize ait” dedi.