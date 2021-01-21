Sanal ev tekstili fuarına 79 ülkeden alıcı katıldı

DENİZLİ-DÜNYA

Virtual Hometeks Turkey’i düzenleyen Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası’nın yetkilileri ile Messe Frankfurt yöneticileri fuarın sona ermesinin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi. Sanal fuarın 12-17 Ocak'ta düzenlendiğini ancak dijital platformun 60 gün daha açık kalacağını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “79 ülkeden toplam bin 665 alıcıyı fuarımızda ağırladık. ABD ve Avrupa’dan önemli alıcıların da fuarımızda aktif ziyaretçi olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye’den ziyaretçilere baktığımızda, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların satın alımcılarının çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise, fuardan olumlu dönüşler beklediklerini ifade ederek, “Fuarı, 'biz buradayız ve üretmeye, ihraç etmeye devam ediyoruz' mesajını vermek için yaptık. Amacımıza ulaştık” dedi.

Öte yandan Messe Frankfurt yetkileri de tekstil sektörü için en önemli organizasyonlardan biri olan ve 4-7 Mayıs tarihlerine ertelenen Heimtextil Fuarı’nın, bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı.