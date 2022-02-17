Sanal pazarlara denetim talebi

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Sezona kilogramı 30 TL seviyesinden başlayan zeytinyağında toptan fiyatın 45 TL’ye yükselmesi, tağşiş ve taklit ürün endişesini artırdı. İzmir Ticaret Borsası Sıvı ve Katı Yağ İmalatı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı, Garanti Zeytin ve Zeytinyağı Genel Müdürü Muammer Mustafa Özduran, bir diğer sıkıntının ise sanal pazarlarda yapılan denetimsiz satışlar olduğuna dikkat çekti. Bu konuda tüketicinin dikkati kadar, denetim mekanizmasının işletilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Zeytinyağında fiyat artışının kur seviyesi, enerji ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi ve yurtdışı talebinin artmasından kaynaklandığını vurgulayan Özduran, 45 TL’lik fiyatın tüketicinin ucuz ürünlere yönelmesine sebep olduğunu söyledi.

Özduran, “İndirim marketlerde dahi zeytinyağının litre fiyatı 53 TL civarında iken, 5 litrelik sızma zeytinyağının teneke ambalajda internet üzerinden faaliyet gösteren sanal pazarlarda kargo dahil 185-200 TL’den satılması mümkün değil. Tüketici sağlıklı ürün tüketmek isterken, sağlığından olmasın” dedi.

Teneke ambalaj maliyetinin litrede 5 TL’yi bulduğunu, kargo maliyetinin 20-25 TL olduğunu ve sanal pazarların komisyon oranının da yüzde 10-15 arasında değiştiğini dile getiren Özduran, “Bu konuda tüketicinin dikkati kadar sanal pazarların denetimi de önem kazanıyor” diye konuştu. Özduran, 2022’de enerji, işçilik gibi artan girdi maliyetleri karşısında fiyatlarda bir miktar daha yükseliş olabileceğini kaydetti.

KDV indirimi iyi oldu

Sektörde sevindirici gelişmeler de olduğuna dikkat çeken Özduran, bunların başında geçtiğimiz hafta sonunda temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin geldiğini vurguladı. Yapılan düzenleme ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini hatırlatan Özduran, bunun zeytinyağı pazarına yapacağı yansımalar hakkında şunları söyledi: “Yeni düzenleme zeytinyağının litresinde yaklaşık 4-5 TL’lik bir indirim sağlayacaktır. Bu da tüketicinin zeytinyağına ulaşımını bir nebze kolaylaştırır. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili makamlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.