Sanal Turizm Fuarı'nın teması Patara oldu

İZMİR - Fuar, 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr dijital platformunda düzenlenecek.

İzmir Fuarcılık ve ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliği ile düzenlenecek olan fuar, COVID-19 salgını nedeni ile bu yıl ilk kez ülke ve dünya turizm sektöründeki profesyonelleri sanal ortamda ağırlayacak. Fuarın teması olan Patara konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek. Katılmak isteyenler, 9-26 Şubat tarihleri arasında çektikleri özgün “Patara” fotoğrafını paylaşacak. İZFAŞ, TÜRSAB ve SunExpress işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, instagram hesabı üzerinden en çok beğeni alan “Patara” fotoğrafını çeken kişiye ödül verilecek.