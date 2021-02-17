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Sanal Turizm Fuarı'nın teması Patara oldu

Sanal turizm fuarı olarak düzenlenecek olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital’in bu yılki teması Antalya’daki Patara Antik Kenti olarak belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İZMİR - Fuar, 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr dijital platformunda düzenlenecek.
İzmir Fuarcılık ve ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliği ile düzenlenecek olan fuar, COVID-19 salgını nedeni ile bu yıl ilk kez ülke ve dünya turizm sektöründeki profesyonelleri sanal ortamda ağırlayacak. Fuarın teması olan Patara konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek. Katılmak isteyenler, 9-26 Şubat tarihleri arasında çektikleri özgün “Patara” fotoğrafını paylaşacak. İZFAŞ, TÜRSAB ve SunExpress işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, instagram hesabı üzerinden en çok beğeni alan “Patara” fotoğrafını çeken kişiye ödül verilecek.

 