Sanatçı Coşkun Sabah, Eskişehir’de 1 milyon 300 bin liraya yumurta çiftliği kurdu

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Sanatçı Coşkun Sabah’ın, Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi Emirceoğlu Mahallesi’nde kurduğu “Gezen Tavuk Yumurta Çiftliği” düzenlenen törenle açıldı. Coşkun Sabah, törende yaptığı konuşmada, müzik sektörünün pandemiden dolayı zor günlerden geçtiğine dikkat çekerek, ekonomik olarak gelir getirecek başka iş kollarına yönelmek durumunda kaldığını söyledi.

Eskişehir’de, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte kurdukları tesiste günlük 15 bin yumurta üretimi gerçekleştireceklerini açıklayan Coşkun Sabah, “Eskişehir’deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz. Bursa’da bir market zincir ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Ürünlerimizi Bursa’ya göndereceğiz. İlerleyen zamanlarda ikinci bir tesisi daha kurmayı planlıyoruz” dedi. Sabah ayrıca, ulaşım, iklim, arsa ve kira bedellerinin uygun olması nedeniyle Eskişehir’de yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi.



Sektörün öncü illerinden



Açılışa katılan Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise, hayvansal protein açığının kapatılmasına pozitif katkı sağlayacak işletmede yıllık 2 milyon 500 bin adet yumurta üretiminin hedeflendiğine dikkat çekti. Türkiye’de özel sektörde üretilen damızlık yumurtacı civciv üretiminin yüzde 50’sinin Eskişehir’de yapıldığını aktaran Gümüş, “2020 yılsonu itibari ile Eskişehir’den dünyanın birçok ülkesine yaklaşık 22 milyon kuluçkalık yumurta ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şehrimizde toplam 51 adet etlik broiler işletmesinde 1 milyon 130 bin adet piliç ve 23 adet ticari yumurtacı işletmede 510 bin adet tavuk bulunmaktadır. Bunun yanında ilimizde 1 milyon 250 bin hayvan varlığına sahip 18 adet damızlık kanatlı işletmesi ve 3 tane kuluçkahane ile Türkiye tavukçuluğuna hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.