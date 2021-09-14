Sanayi alanı ihtiyacı tartışması Bursa kamuoyunu ikiye böldü

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da 5 bin 163 hektar alanda 17 OSB bulunuyor. 200 bine yakın kişinin istihdam edildiği OSB’lerde toplam 2 bin 38 firma faaliyet gösterirken 769 firma ile tekstil ilk sırada, 262 firma ile otomotiv endüstrisi ikinci, 172 firma ile metal sektörü yer alıyor. Toplam doluluk oranları yüzde 73.59. Bölgelerin istihdam ve ihracatta kenti yukarı taşıması Bursa’da yeni sanayi alanları açılması noktasında iştahları kabartıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen TEKNOSAB’da inşaatlar başlarken, yine BTSO tarafından planlanan KOBİ OSB için de yer arayışları sürüyor. Kentin batısında yer alan Başköy Sanayi Bölgesi de OSB olmak için çalışmalar yürütüyor. Öte yandan İleri Teknoloji Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi adı altında hayata geçirilen oluşumun da OSB alanı statüsüne kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğü gelen duyumlar arasında. Ayrıca Yenişehir’de TSE tarafından planlanan ancak aradan geçen yedi yılda bir ilerleme kaydedilmeyen Otomotiv Test Merkezi’nin 4 milyon 350 bin metrekarelik alanının da sanayi bölgesi olarak değerlendirilebileceği kent gündemine konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin yaratacağı göç, çarpık kentleşme ve çevresel sorunlar ışığında üzerinde çalışılan Bursa’nın 2040 Yılı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda ise henüz somut bir çıktı elde edilebilmiş değil. Üstelik Bursa’da yeni sanayi alanları ihtiyacı olup olmadığı konusu sanayicileri de ikiye bölmüş durumda.

“Bursa’da ilave OSB’lere ihtiyaç yok”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay sanayi şehri olan Bursa’nın mevcut doluluk oranlarına bakarak ilave OSB’lere ihtiyacı olmadığını söyledi. “Bursa sanayiye doydu” diyen Türkay, özellikle tarım arazileri üzerine kurulacak sanayi bölgelerine kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Türkay, “Sanayi bölgeleri hem kendisi hem de nüfus artışı ile kirlilik yaratıyor. Bunları ilime ve bilime dayanarak söylüyoruz” dedi.

“TEKNOSAB artık son olsun”

Mevcut sanayi bölgelerindeki fabrikaların kapasitelerinin artırılması gerektiğini savunan Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya da “TEKNOSAB artık son olsun. Sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımızın kapasitelerini artırmamız, kolektif çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. Birlikte bir şeyler yapmayı becerebilirsek daha teknolojik, daha katma değerli üretim yapabiliriz. AB Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında temiz üretim çok önemli. Bu noktada firmaların gereklilikleri yerine getirebilmesi için kolektif çalışmanın yollarını bulması gerekiyor. Bacalarımızdan kir istemiyoruz artık. Bu nedenle de başka sanayi bölgelerine ihtiyaç yok. Altyapısı tamamlanmış mevcut sanayi bölgelerimiz şu anki ihtiyacı giderir. Üretim kapasitelerimizi yüzde 100’e çıkardığımızda yeni üretim alanları açabiliriz” diye konuştu.

“Sanayi ile kalkınmaya son vermeliyiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Otoyol, hızlı tren gibi ulaşım imkanları ile şehrin potansiyeline paralel, çok yüksek sanayileşme iştahı olduğunu söylemem gerek. Göçe teşvik edecek projelerin devamı sonumuz olur. Sanayi ile şehrin kalkınmasına son vermeliyiz” diye konuştu. İlçe sınırında çok sayıda OSB bulunan Nilüfer’in Belediye Başkanı Turgay Erdem de kendilerine OSB’lerin genişletilmesiyle ilgili talepler geldiğini belirterek, “Biz bu talepleri asla kabul etmiyoruz. Sanayi bölgeleri, ıslah OSB’lerle kaplı bir yapıya sahibiz. Bir taraftan tarım üreten ilçeyiz. Biz tarım alanlarının kullanılması konusunda ciddi önlem almaya çalışıyoruz. Asla yeni bir sanayi bölgesi kurulmasına izin vermiyoruz. Bakanlıklardan gelecek talepler olacaktır. Gerekli hukuki mücadelemizi başlatacağız. Herkes bundan emin olsun” değerlendirmesini yaptı.

“Arsa fiyatları inanılmaz para kazandırıyor”

Konuyu kentleşme açısından değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, yeni açılacak sanayi alanlarında yaşam alanlarının iyi planlanmaması halinde hızla kaçak yapılaşmanın oluşacağına işaret etti. Albayrak, sanayicilerin yeni sanayi bölgeleri açılması hususundaki taleplerini eleştirerek şöyle konuştu: “Sanayi bölgesinin arsa fiyatları inanılmaz para kazandırıyor. Dolayısıyla sanayici yatırım yapmaktansa oradan arsa alıp satarak para kazanıyor. Böyle bir şey doğru değil. Sanayi bölgelerinde sanayi arsaları sanayicilere hiç satılmamalı. Kullanım hakkı verilmeli. Aksi halde fiyat artışları kontrol edilemez noktalara ulaşıyor. Bu taleplerin hepsine de sanayi arsası üretmek mümkün değil. Bursa bu anlamda sanayiye doydu.”

“Bu kadar sanayi yeter diyemeyiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelişmiş ülkeler havacılık, savunma, otomotiv gibi teknoloji yoğun sektörlerine entegre ettikleri üniversiteleri ve mükemmeliyet merkezlerini yatırım fonlarıyla birlikte bir ekosistem kurmuşken biz ‘Bu kadar sanayi yeter’ diyemeyiz. Bursa’nın 11 bin 200 kilometrekarelik yüzölçümünde sanayinin payı binde 8. Bu payla Bursa ekonomisinde gelirin yüzde 46’sı sanayiden geliyor. Almanya’nın şehirlerinde bu oran yüzde 3 civarında. Eğer hedefimiz 10 büyük ekonomiyse topraklarımızın en az yüzde 3’lük bölümünü sanayiye tahsis etmek zorundayız. Bu konuda çok yoruluyoruz. Elbette ormanlarımızı, tarımı koruyacağız. Üretirken çevreyi kirletmeyeceğiz. Ancak bu ülkede sanayi yatırım alanlarını artırma, yatırımcıya hazır hale getirme zorunluluğumuz var. Metrekaresi 800 dolara arsa alarak kim, nasıl, hangi yatırımı yapacak? Türkiye’de sanayi yatırımlarına ayırdığımız altyapısı hazır bölge oranımızı artırmak zorundayız.”