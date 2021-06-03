Sanayi kenti Bursa, kargo taşımacılığında sınıfta kaldı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Lojistik AŞ’nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı 2019’un nisan ayında yapılmaya başlanmıştı. Ancak birkaç tarifeli seferin ardından gerek yeterli hacim oluşmaması, gerekse maliyetlerin yüksekliği gibi nedenlerle hava kargo taşımacılığına ara verilmiş ve yükler Bursa’da gümrüklenerek kapalı kasa araçlarla İstanbul’a sevk edilmişti. Ancak bu süreç de bir süre sonra kesintiye uğradı. Kamuoyunda konuşulan ise Bursa iş dünyasının Yenişehir Havalimanı’nı yeteri kadar sahiplenmediği, sadece iniş maliyeti 30 bin doları aşan bir kargo uçağını dolduracak ve süreklilik arz edecek kapasitenin oluşturulmadığı yönünde. Şu anda Bursa Yenişehir Havalimanı’nda tarifeli kargo seferi bulunmuyor. Sadece bazı otomotiv firmalarına yurt dışından ürün gönderen şirketlerin charter denilen, tarifesiz uçakları zaman zaman iniş yapıyor. Sektör temsilcileri yaz aylarının da bu şekilde geçeceğini, iş hacimlerinin artmasıyla eylül ve ekim aylarından sonra Yenişehir’den kargo taşımacılığının başlayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

AB ülkelerine direkt uçuş yapabilme izni var

Yetkililer Türk Havayolları’nın Turkish Cargo firması ile anlaşmaya varıldığını ve Yenişehir Havalimanı’ndan kargo taşımalarının başlayacağını ifade etse de yapılan anlaşmayla ilgili henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Taşımacılık firmaları da anlaşmanın detaylarına ulaşabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde BTSO’da düzenlenen bir toplantıda Yenişehir Havalimanı’nın kargo taşımacılığı konusunda canlandırılması ve bölgede lojistik üs olması için yapılması gerekenler ele alındı. Hatta maliyetin belli bir kısmını BTSO’nun finanse etmesi yönünde bir model geliştirilmesi önerileri de konuşuluyor. Bursa ve çevresinde hava kargo taşımacılığı ürün segmeninde otomotiv, tekstil ve yaş sebze-meyvenin ciddi bir potansiyel olduğu biliniyor. Bu kapsamda BTSO Lojistik A.Ş.’nin havaalanında 9 bin 460 metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alana sahip kargo ünitesi bulunuyor. Tesisin AB ülkelerine direkt uçuş yapabilme izni de bulunuyor.

Yolcu taşımacılığı yeniden başladı

Öte yandan pandemi nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu Yenişehir’de yolcu taşımacılığı yeniden başladı. İlk etapta Erzurum, Muş ve Trabzon’a karşılıklı uçak seferleri yapılırken, Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferlerinin başlaması öngörülüyor.

“Bursa’nın sanayi malları dünya pazarlarına ulaştırılacak”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Yenişehir havalimanı çapraz uçuşların yapıldığı bir havalimanıdır. Ayrıca burası uluslararası bir havalimanıdır. Son dönemde Türk Hava Yolları Turkish Cargo ile anlaşma yapıldı. Bursa’nın sanayi mamulleri ve sebzesi, meyvesi inşallah Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan dünya pazarlarına ulaştırılacaktır” dedi. 2019 yılında Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan başlatılan tarifeli kargo operasyonlarında kargo çıkışı yapan ilk lojistik firması Bursalı Lima Lojistik olmuştu. Firma yetkilileri tarifeli kargo taşımacılığının yeniden başlaması halinde Lima olarak Yenişehir Havalimanı’nın canlandırılması adına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Bursa kamuoyu Yenişehir Havalimanı’nı sahiplenmiyor”

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, “Pandemi döneminde gördük ki tedarik ve lojistik anlamında ülkemizin bölgede çok önemli bir yeri bulunuyor. Yenişehir Havaalanımız ülkemizin hava kargo taşımacılığının merkezi olabilecek imkanlara da sahiptir. Bu konuda da iş dünyasına yönelik meslek kuruluşlarının girişimlerde bulunmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise “Bursa kamuoyu Yenişehir Havalimanı’nı sahiplenmiyor. Bütün STK’lar birleşip bu konunun üzerine gitmeli. Kent Konseyi olarak bu konuda girişimlerde bulunduk, ancak destek bulamadık. Bursa 3 milyonu geçen nüfusu, ticari potansiyeli ve iyi planlanmış bir çalışma ile bu havalimanını işletecek dinamizme sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.