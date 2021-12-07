Sanayi ve Teknoloji sektörünün buluşma noktası SANTEK 8 Aralık’ta açılıyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - SANTEK DİGİTAL 2021 Sanal Fuarı’nın Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar olduğunu belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Oda olarak hedefimiz, Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek. Bu amaçla ilk defa 2013 yılında SANTEK Fuarını düzenlemeye başladık. Kısa zamanda fuarımız sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası ve iç ve dış pazarlara erişimin etkili bir yolu oldu” dedi.



Dijital fuarı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik alt yapısı ile düzenlediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Fuarımızda şuan sisteme kayıtlı ortalama 70 firmamız yer alıyor. Teknoparklarda bulunan start-up firmaları ile birlikte bu sayı 130’a çıkıyor. Ayrıca, fuar ile eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen "Savunma Sanayi İl Buluşması" ve “Match4Industry” etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz. Savunma Sanayi Yerlileşme Projesine 2014 yılında başladık. Bugüne kadar 2 bin 700’e yakın iş görüşmesi sağladık. 2012 yılından beri düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen yurtdışı ikili iş görüşmesi etkinliğimiz bugüne kadar 6 binin üzerinde ikili iş görüşmesi, bin 500 firma katılımı ile yapıldı. Bu yıl, Rusya, Sırbistan, Letonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, İngiltere, İtalya, Litvanya, Macaristan, Nijerya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Tunus, Vietnam, Almanya, Gana”dan yabancı iş insanları ile firmalarımızı online da buluşturuyoruz. Türkiye’den 105 firma ve 160 katılımcı ile etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi tedariçisi için önemli fırsat

“İl olarak savunma sanayinde olmamız gereken yerde değiliz” diyen Zeytinoğlu, “Savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu etkinlik önemli bir fırsat. Yurtdışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri ile işbirliği kurabilme imkanı Programımızda, öğleden önce ikili iş görüşmeleri etkinliği, öğleden sonra ise panel ve ana yüklenici firmaların tedarik süreçleri sunumları gerçekleştirilecek. İkili iş görüşmeleri için randevularımız doldu. Randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı 200’e yakın. Savunma sanayi şirketleri yaklaşık 40 kişilik bir heyetle ilimizde olacak” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu fuarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İŞBİR Elektrik, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve FNSS gibi büyük firmaların yer alacağını belirtti.