“Sanayi yatırımlarıyla yapı elektroniğinde büyüyeceğiz”

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Elektronik Elektromekanik Cihazlar (EEC) Entegre Bina Kontrol Sistemleri Ege Bölge Müdürü Yavuz Alkan; deprem, su baskını, yangın gibi felaketlerin yapı elektronik sistemleri sektörüyle ilgili farkındalığı artırdığını ifade etti. Sektörün bu yılı sıkıntılı geçirdiğini söyleyen Alkan, yapı elektronik sistemleri sektöründe 2021’de hissedilir ölçüde büyüme öngördüklerini, özellikle sanayi yatırımlarına bağlı hizmetlerde artış beklediklerini söyledi.

Telsiz haberleşme sistemleri konusunda İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Selatin Tüneli’ne FM radyo yayınları ve sürücü bilgilendirme anons sistemleri uygulamasını kurduklarını, bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok projenin güvenlik sistemlerini hayata geçirdiklerini söyleyen Alkan, günümüzde yapıların boyut değiştirdiğini belirtti. Çok işlevli binalar çoğalırken, çok geniş alanlara sahip endüstriyel tesisler kurulduğunu belirten Alkan, “Bu yapıların içinde aynı anda binlerce insan çalışıyor ya da yaşıyor. Yapılara insanların can ve mal güvenliğini sağlayacak, konforu sunacak elektronik sistemlerin kurulması da önemli hale geldi” diye konuştu. Yapılarda elektronik sistemlerin kullanımındaki artış ile birlikte, mühendislik hizmetlerinin daha sağlıklı uygulanması ve denetlenmesinin önem kazandığına değinen Alkan, doğru projelendirilmeyen, denetlenmeyen ve doğru tesis edilmeyen sistemlerin kısa sürede kullanılamaz hale gelerek acil bir durumda ihtiyaca cevap verememe riski taşıdığını ifade etti. Alkan, “Bir petrokimya tesisindeki yangın algılama dedektörü ile bir gıda işletmesindeki dedektör çok başka. Yine bir tavukçuluk ya da et kombinası gibi tamamen ıslak, sulu ortamdaki yangın algılama dedektörü ile demir-çelik tesisindeki dedektör de birbirinden farklı. Burada merdivenaltı firma ve üretim, sektörümüzü ciddi bir haksız rekabet tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor. Yatırımcılar ve kamu bu konuda daha duyarlı olmalı” diye konuştu.

“Pandemide istihdamı azaltmadık”

Firma bünyesindeki 120 personelin 50’sinin konusunda yetkin mühendislerden oluştuğu, kalan personelin tamamının teknik eleman olduğu bilgisini veren Alkan, pandemi nedeniyle daralan ekonomik faaliyetlere rağmen personel kaybetmeden yola devam ettiklerini söyledi. Küresel ekonomide iyi haberin aşının bulunması ile geldiğini ifade eden, yurtiçinde ertelenen büyük endüstriyel projelerin 2021’de hayata geçirilmesini beklediklerini dile getiren Alkan, “Ayrıca İzmir ve çevresinde uygulama aşamasında iken beklemeye alınan birçok endüstriyel projenin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla, bugünden yaptığımız planlamalarda 2021 için iyimser bir tablo öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.