Sanayici büyümek için imar planına takılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Seçim maratonu sona eren Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda güven tazeleyen Erol Hatırlı yeni dönemde devam eden projelerin takipçisi oldukları gibi yeni işlere de imza atacaklarını söyledi. Yüzde 68 katılımla iyi bir seçim süreci yaşadıklarını da söyleyen Hatırlı, “30 meclis üyesinin 4’ünün kadın olması bizim için ayrı bir öneme sahip. İş dünyasındaki kadınların daha fazla bu arenalarda olmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu gidişat değişmeli"

Meslek komiteleri ve organları belirledikten sonra üyelerden gelen talepler üzerine de çalışacaklarını söyleyen hatırlı ilçenin önündeki en büyük engelin mevcut imar planları olduğunu söyledi. Orhangazi’nin sanayi ve tarımdan sonra turizmde de varlık göstermeye çalıştığını belirten Hatırlı, “biz imar konusunda tıkanıyoruz. Turizm için de sanayi için de aynı şey söz konusu. Bir tarafımız Yalova sınırında, bir yanımız orman bir yanımız da tarım arazisi. İlçe, merkeze sıkışmış durumda. Öncelikli olarak buna bir çözüm arayışımız olacak. Planlar ölçüsünde bu gidişatın değişmesi gerekli” dedi.

"Büyümek için Akhisar’a gittiler"

Sanayicilerin de hareket alanının kalmadığını söyleyen Başkan Erol Hatırlı, “Bizim kapasite artırımına gitmek isteyen tesislerimiz oluyor ve bu durum onları zorluyor. Mesela zeytin işleme tesislerinden büyüyecek alan bulamadığı için Akhisar’a gidenler oldu. O bölgede bu konuda önemli avantajlar olduğunu söylediler. Bursa’daki zeytin konusunda paydaş olduğumuz diğer oda ve borsalarla bu konu hakkında çalışmamız gerekli. Yine bazı alanlardaki sanayi kuruluşları toplam alanının yüzde 40’ını kullanabiliyor. Böyle olunca kapasite artırmak ya da ileriye dönük yatırım için yanındaki araziyi satın alıyor. Böyle baktığımızda bizim için kayıp alan aslında artıyor. O firmalara kendi sınırları içinde daha fazla kullanım hakkı verilse bu sorun da ortadan kalkacak” diye konuştu.

"Kamp-karavan için avantajlıyız"

İznik Gölü’ndeki turizm potansiyeline de değinen Hatırlı, “Göl konusunda avantajımız var ama doğru kullanamıyoruz. Yol konusu bizim için önemli bir avantaj. Göl kenarında belediyeden tahsis edip kamp ve karacan için kullanılması için çalıştığımız bir alan vardı. Orayla ilgili de yanlış algılar yönetiliyor. Biz gidip ‘gölün bütün kenarını imara açalım’ demiyoruz. Ama Kamp karavana önemli bir ilgi var. İnsanlar yeni yerler istiyor. Konum avantajımızı da kullanarak birkaç noktada bu alanlar sağlarsak turizm alanında da ilçemize değer katabiliriz. Bu konuda örnek alınabilecek birçok yer var ve sıfırdan yapılacağı için çok doğru planlamalara imza atabiliriz” dedi.

"Arıtma tesisimiz yok"

Orhangazi’de önemli bir eksiğin de sanayi arıtma tesisi olduğunu söyleyen Başkan Hatırlı, “Son dönemde fabrikaların atık takibi konusunda önemli adımlar atıldı. Fabrikalarımızda arıtma tesisleri var ve birçoğu bu konuda oldukça hassas ama arada ufak kaçaklar da olsa bunları bulup arıtabileceğimiz bir tesise ihtiyacımız var. Bu konuda Karsak Deresi üzerinde bir planlama var ama kaynak konusunda problemler yaşanıyor. O tesisin de hayata geçmesi bölgedeki sanayiciler kadar vatandaşlar için de önemli” diye konuştu.