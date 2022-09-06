Sanayici, fazla elektriğini bedava vermek istemiyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için atağa geçen sektörlerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikten olumsuz etkileneceği dile getirildi. Yeni düzenlemeyle, GES yatırımı yapan firmaların, tüketim fazlası enerjiyi bedelsiz olarak şebekeye aktarmak zorunda bırakıldığı dile getirildi. Bu yatırımlar için milyonlarca dolar ödediklerini belirten sanayiciler, “Yeşil dönüşümün dünyanın gündeminde olduğu bir süreçte bu değişiklik GES yatırımlarında hem yeni yatırımcıları caydıracak hem de önceden yatırım yapanları sıkıntıya sokacak” dedi.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çağan, söz konusu düzenlemenin GES yatırımı yapan ihracatçı firmaları mağdur edeceği uyarısında bulundu. Söz konusu yönetmelik düzenlemesinin trafo kapasiteleri açısından üreticinin lehine olduğunu ama bu alana yatırım yapan sanayiciyi sıkıntıya sokacağını belirten Çağan, “Yapılan düzenleme ile GES yatırımı yapan firmalar, tüketim fazlası enerjiyi bedelsiz olarak YEKDEM’e aktarmak zorunda bırakılıyor. Üreticilerimiz bu yatırımlar için milyonlarca dolar ödüyor. Dolayısı ile üretimden arta kalan kısmın bedelsiz olarak YEKDEM’e aktarılması doğru değil” dedi.

“Yatırımcılara büyük bir yük yüklendi”

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişiminin aksayacağı uyarısında bulunan Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, “Yapılan yönetmelik değişikliğinin 12 Mayıs 2019 tarihinden itibaren çağrı mektubu almaya hak kazanan yatırımları kapsayacak olması, herhangi bir hazırlığı olmaksızın özellikle finansman kullanan ve borçlanan tüm yatırımcılara altından kalkılamayacak bir yük yükledi.

Bina yüzeyleri ve çatılarda halen yüksek bir üretim kapasitesi mevcut. Bu kapasitenin yalnızca mahsuplaşmaya izin verilmesi durumunda kullanımının sınırlı kalacağı açık. Günübirlik, plansız kararlar, sektörün geleceğinin yanı sıra ülkenin ekonomisini de baltalamaktadır” diye konuştu.

“Yeni GES’ler için acilen yeni trafo merkezleri kurulmalı”

Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan ise söz konusu mevzuat değişikliği ile yüksek elektrik tüketimi olan işletmelerin Türkiye’nin her bölgesinde artık santral kurabileceğini kaydetti.

Bu sayede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun enerji tüketen ancak yatırım için arazi bulamayan işletmelerin GES yatırımı için önündeki en önemli engelin ortadan kaldırıldığını kaydeden Doğan, şunları söyledi: “Yeni uygulama sayesinde yüksek elektrik tüketimi olmasına rağmen yatırım yapacak alan bulamayan zincir marketler, okullar, hastaneler, AVM’lerin GES yatırımı yapabilmesinin önü açıldı. Söz konusu büyük işletmelerin 50 megavat ile 100 megavat arasında tüketimleri olduğu için en az 100 megavatlık trafo merkezlerine ve geniş GES tarlalarına ihtiyacı var. Bu alanda yatırımların artması için yüksek güneş enerji potansiyeli bulunan Van, Konya, Karaman, Kayseri, Mersin, İzmir, Antalya ve Burdur gibi kentlerimizde acilen yeni trafo merkezleri kurulması gerekiyor.”