Sanayici reel faiz politikası istiyor

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, kur artışları, hammadde maliyetlerindeki artışlar ve enerji fiyatlarının sanayici zorladığını söyledi. Sanayicinin reel bir faiz politikası istediğini belirten Keçeci, “Hem kur fiyatları hem de enerji fiyatları bizi her iki taraftan zorlar duruma geldi. Sattığımız ürünü alabilme şansımız kalmadı. Bütün sanayiciler ciddi bir kaos içinde” diye konuştu. Bu dönemde sanayici olmanın bir şanssızlık olduğunu söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, büyük bir bilinmezliğe gidildiğini belirterek, “Bütün sanayiciler ciddi bir kaos içinde çünkü kur farkları, hammadde maliyeti ve enerji fiyatları sanayiciyi gerçekten zorlar oldu. Hem kur fiyatları hem de enerji fiyatları bizi her iki taraftan zorlar duruma geldi. Sattığımız ürünü alabilme şansımız kalmadı. Kredi kaynaklarının da durumu belirsiz. Aynı zamanda lojistik maliyetlerimiz de aynı şekilde bunlara paralel olarak katlanarak gidiyor. Biz bunları müşterilerimize yansıtamıyoruz. İhracatımız artmaya devam ediyor. Ancak bundan sonra ne yapacağız? Siparişlerimiz var, işimiz de var ama işimizin oluşumunu sağlayacak parametrelerde sıkıntılar var” dedi.

Eşyanın tabiatına aykırı

Keçeci, Türkiye'de enfl asyon yüzde 20 dolayında seyrederken politika faiz oranının yüzde 5-10’lara indirilemeyeceğini, bunun eşyanın tabiatına aykırı olduğunu vurguladı. Keçeci, “Enfl asyonun bu noktada olduğunu bile bile faiz oranı yüzde 15-16'lara indirilirse bunun etkisi ilk olarak tasarruflara yansıyacaktır. İnsanlar tasarrufl arını Türk Lirası’ndan dolara, altına ve gayrimenkule kaydıracaklardır. Yani kısacası ayakları yere basan bir para politikası bekliyoruz. Ekonominin sesi olan değer yargıları oluşmuş, kriterleri ihtiyaçlar için belirlenmiş olan bir sistemin içinde faizin ve ona bağlı olan beklentilerin tamamlanmasını istiyoruz. Reel bir faiz politikası istiyoruz” dedi.