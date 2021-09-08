Sanayici yeşil mutabakata ‘rehber’le uyum sağlayacak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Türkiye’nin AB ile 140 milyar dolarlık ticaret hacminin sekteye uğramaması için ‘Yeşil Sanayi Rehberi’ hazırladı. Türkiye’de bir ilk olarak hazırlanan 200 sayfalık rehberle sanayiciler ürün ve hizmetlerinde karbon ayak izinin hesaplanması, raporlanması ile ilgili tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olacak. Sınırlı sayıda basılan rehber kamu kurumları ile sanayi odaları ve OSB’lere gönderilirken, isteyenler EBSO’nun internet sitesinden rehbere ulaşabilecek.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, çevrimiçi düzenlenen toplantıda COVID-19 krizi sonrasında dijital ve yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezine taşındığına dikkat çekti. Bu bağlamda AB’nin sadece bir iklim politikası olarak değil; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı kurguladığını kaydeden Yorgancılar, tüm bu süreçleri takip eden EBSO’nun, öncü rol üstlenerek Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında üyelerinin bilgilendirilmesi, sürece kolay adapte olabilmesi için Çevre Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar’ın desteği ile “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi”ni hazırladığını dile getirdi. Yorgancılar, şöyle devam etti: “Hazırladığımız bu rehber kitap içinde sunulan bilgiler doğrultusunda ürün ve hizmetlerin karbon ayak izi hesaplanması, raporlanması, üretim süreçlerinin tamamında Yaşam Döngüsü Analizi yaklaşımları ile üretimde döngüsel ekonomi yaklaşımı prensiplerinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi, sanayimizin bu yeni süreçte daha da güçlenmesi ve dezavantajları avantaja çevirerek Avrupa Birliği Sanayi Ligi’nde en güçlü aktörlerden biri olarak yerini korumasında büyük rol oynayacaktır. Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde tarife dışı engellemelerle AB’ye ihracatta maliyetlerin daha yukarı çıktığını göreceğiz. Uyum sağlamayan ihracat yapamayacak.”

“OSB’ler ‘yeşil dönüşümde’ Türkiye’nin en güçlü yanı”

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan sanayide yeşil dönüşüm ve Yeşil OSB konusunu değerlendiren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin en planlı ve çevreci sanayi alanları olduğunun altını çizdi. Kütükcü, “Arıtma tesislerimizle, güneş enerjisi başta olmak üzere kurulu kapasitesi 1.000 MW’ı aşan ve her geçen gün artan yenilenebilir enerji santrallerimizle, yeşil alanlarımızla ve diğer çevreci uygulamalarımızla OSB’ler olarak Türkiye’nin bu süreçteki en güçlü yanıyız” şeklinde konuştu. Ülkenin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren OSB’lerin yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye’nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğuna değinen Kütükcü, “OSB’lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır” dedi. OVP’deki yeşil sertifika konusuna da değinen Kütükcü, hedeflerinin Türkiye’deki tüm OSB’leri Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırmak olduğunu vurguladı.

GSO, firmaları yeşil mutabakata hazırlıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), kentte faaliyet gösteren firmaların, “AB Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla ilgili bir eylem planı hazırlayan GSO, kalıcı bir dönüşüm sağlayarak hem Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hem de Gaziantep’in küresel ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor. Sanayinin ve ihracatın geleceği açısından büyük önem taşıyan “Yeşil Mutabakat” konusuyla ilgili GSO tarafından meslek odaları ve kamuda görev yapan teknik yetkililerin gönüllü olarak katılımlarıyla bir çalışma grubu kuruldu. Bu kapsamda, AB’ye ihracat yapan firmaların teknik engellerle karşılaşmaması için çalışma grubu tarafından bilgilendirme ve proje çalışmaları yürütülecek. Eğitimler, seminerler ve firmalara mentorluk hizmetleri verilecek.