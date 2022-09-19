Sanayiciler çözüm için Organize Sanayi Bölgesi istiyor

Sabiha TOPRAK

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Pelitli bölgesindeki plansız elektrik kesintilerinin bölge sanayicilerinin üretimini zarara uğrattığını geçtiğimiz günlerde gündemine taşıyan Dünya Gazetesi’nin haberi tarafları aynı masada buluşturdu. Pelitli Bölgesi Sanayicileri Platformu ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri aynı masada çözüm aradı. Pelitli Bölgesi Sanayicileri Platformu çözüm arayışı için SEDAŞ dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak ve SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas ile bir araya geldi. Toplantıda sanayiciler elektrik kesintisinden dolayı makine ve teçhizatlarının zarar gördüğü için üretimlerinin aksadığını dile getirdi.

“Ortak bir sinerji oluşturalım”

Pelitli Bölgesi Sanayicileri Platformu adına konuşan Pimtaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, sorunların giderilmesi için bir an önce yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına dikkat çekti. “Problemlerin çözülmesi için bir arada hareket etmemiz gerekir” diyen Tahmaz şöyle devam etti, “Bölgedeki sanayicilerimizin sayısı oldukça fazla. 10 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Hâl böyle olunca tüketilen elektrik üretime yetmiyor. Biz firma sahipleri ve yöneticileri bir araya gelerek sorunumuzu çözeceğimize inanıyoruz. Bu oluşan platformda OSB’yi kurduğumuz zaman sanayiciler olarak sorunların çözümünü üstlenmeye hazırız. Bize yeter ki imkân tanınsın. Pelitli bölgesinde boş bir alanımız var. Valilik ve belediyeyle bir araya gelerek acilen konuyu değerlendirip ortak bir sanayi oluşturmalıyız. Bir an önce OSB çalışmalarına başlamalıyız. Çünkü bir OSB’nin kurulması 5 yıl alıyor. Böyle bir imkânımız da varken biz sanayiciler olarak problemi çözmeye hazırız.”