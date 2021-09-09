Sanayicinin elektrik talebi yüzde 17 arttı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Hava sıcaklıkları, dünya genelinde 20’nci yüzyılın ortalamasının üzerine çıktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugüne kadar yaşanmış en sıcak günler olarak kayıtlara geçerken, elektrik kullanımı da arttı. Ülke genelindeki elektrik tüketimleri Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşırken, Ağustos ayında elektrik tüketiminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 seviyesinde artış yaşandı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 4 Ağustos’ta 1 milyar 148 milyon kWh’lık günlük tüketim ile yeni bir rekora imza atılarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiğini söyledi. Özellikle gece saatlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde daha fazla artış olduğu gözlendiğini belirten Aytac, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların gece de etkisini devam ettirmesiyle, klimaların tüm gün çalışmasının ciddi etkisi oldu. Gece saatlerindeki tüketim artışı, önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 15’ler mertebesinde bir artış gösterdi. Bu oran, Ağustos ayı toplam tüketim artış ortalamasının da üzerinde oldu. Türkiye tüketim artışına paralel seyreden Güney Marmara Bölgesi elektrik tüketimi de Ağustos ayında yüzde 11 oranında arttı. Güney Marmara Bölgesi’nin elektrik tüketim rekoru ise 5 Ağustos’ta kırıldı” dedi.

Ticarethanelerdeki artış da yüksek

Yoğun elektrik tüketimi olan sanayi ve ticarethanelerin artık pandemi sürecine uyum sağladığını ve geçmiş yıla göre daha fazla tüketim gerçekleştirdiğini ifade eden Ali Erman Aytac, ticarethanelerin yüzde 15’lik elektrik tüketim artışı kaydettiğini dile getirdi. Aytac, Ağustos ayında 08.00 ila 12.00 saatleri aralığında ise saatlik bazda elektrik tüketimlerine bakıldığında yüzde 20’ye varan seviyelerde bir tüketim artışı gözlendiğini vurguladı. Ali Erman Aytac şunları söyledi: “Sanayi kuruluşları tarafında, geçtiğimiz yıldaki normalleşme sürecinin bu yıl daha etkin ve hazırlıklı bir şekilde sürdürülmesi, önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında Ağustos ayında elektrik tüketimlerini yüzde 17 seviyelerinde arttırdı. Ağustos ayında en yüksek tüketim artışının yaşandığı saatler 07.00- 09.00 aralığı olurken; bu saatlerdeki tüketim artışı yüzde 18’lere varan seviyelere ulaştı.” Türkiye’deki elektrik abonelerinin büyük çoğunluğunu temsil eden hanelerde tüketim artış seyrinin de devam ettiğini kaydeden Aytac, Ağustos ayında meskenlerde yüzde 5, Temmuz ayında ise yüzde 7 seviyesinde artış kaydedildiğine, artışın en büyük etkeninin klimalar ve elektrikli ev aletleri olduğuna dikkat çekti. Pandeminin olmadığı 2019 yılı ile kıyaslandığında meskenlerdeki tüketim artışı yüzde 16’lar seviyesine ulaştı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova başta olmak üzere 81 ilde yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusa hizmet veren Limak Enerji, Türkiye çapındaki serbest tüketici pazarının da en büyükleri arasında yer alıyor.