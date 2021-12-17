“Sanayiciye sunulan asgari ücretli için pozitif ayrıcalık önemli”

BURSA (DÜNYA) - Asgari ücretteki artışı ve işverenin yükünün azaltılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Alpay şunları söyledi: “2022 yılı için önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında artışla net 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle altını çizmek isteriz ki; çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, damga vergisi ve gelir vergisini kaldırarak işverenin yükünün 450 TL azaltılması; iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir.”

Alpay öte yandan, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamın ve üretim kapasitelerinin artırılması adına önemli bir adım olacağını ifade etti.