“Sanayinin gelişmesi için gençlere fırsat veriyoruz”

Eray ŞEN

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) 2’ncisini düzenlediği Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçlandı.Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende konuşan AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yarışma ile sanayinin gelişmesi için genç beyinlere fırsat vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye çapında “Lisans Öğrenci”, “Lisans Mezun-Lisansüstü Öğrenci” ve “Akademisyen- Lisansüstü Mezun”kategorilerinde yapılan yarışmaya 164 proje başvurdu. Toplam 250 bin TL ödüllü yarışmada dereceye girenlere ödülleri AOSB’dekitörende verildi. Törende proje sahipleri, yatırım ve Ar-Ge desteği almak için sanayicilerle iletişim kurma fırsatı da buldu.

Etkinlik öncesi, AOSB Kuluçka Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Meryem Tuncel, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Yeni projelerin önünü açmak da bizim görevimiz”

Törenin açılış konuşmasını yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü “Türkiye ekonomisinin gelişmesi için genç beyinlere fırsat verme zamanıdır” dedi. Sütcü, şöyle devam etti: “Sanayileşmenin yükselmesi ancak üniversitelerin bilgi gücünün sanayide uygulama alanı bulabilmesine bağlıdır. Bölgedeki Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. AOSB olarak memleketin ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya çalışırken, aynı zamanda sanayicilerimize karşı da sorumluluklarımız var. Altyapı ve üstyapı ile ilgili çalışmaları yapmak zorundayız ve ayrıca bu yarışmada olduğu gibi memleketimiz, geleceğimiz için projeler hazırlayacak gençlerimizin önünü açacak çalışmalar yapmak, bu nitelikteki öğrencilerimiz ve hocalarımıza yardım etmek de görevimiz.”

“Bilgi avcısı gibi, raftaki bilgileri sanayiye sunuyoruz”

Bekir Sütcü, törenden önce açılışı yapılan Kuluçka Merkezi’ne de değinerek, şunları söyledi: “Buradan da güzel projeler çıkacağına inanıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğine her zamankinden daha fazla önem vermek zorundayız. Sadece Adana’mızda değil, bölgemizdeki diğer üniversiteler ile de protokoller imzalayarak adeta bir bilgi avcısı gibi, onların raflarında kalmasını istemediğimiz değerli bilgileri sanayicilerimizin imkanlarına sunuyoruz ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında yollarını açma çabasındayız. Sanayi odaklı proje yarışmamız bu çabalarımızın bir örneğidir.”

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç.Dr. Tuğçe Demirdelen’in sunumu ile devam eden programda proje sahipleri; ödül aldıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve protokol üyelerinin elinden ödüllerini aldı.

ÖDÜL ALAN PROJELER

Lisans Öğrenci

1. Ahmet Çelik-Bartın Üniversitesi/Yeşil Teknolojiler

2.Ceren Özkol-İzmir Bakırçay Üniversitesi/Tıp Teknolojileri

3.Damla Aydoğan-İzmir Bakırçay Üniversitesi/Tıp Teknolojileri

Lisans Mezun-Lisanüstü

1. Mehmet Fatih Çelebi: Marmara Üniversitesi/Tekstil

2. Ayşenur İnce: Çukurova Üniversitesi Gıda

3. Emre Kurt: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi/Makine

Akademisyen-Lisansüstü Mezun

1. Zeynep Ömeroğulları: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tekstil

2. Ahmet Selman Mızraklıdağ: Harran Üniversitesi/Yeşil Teknolojiler

3. Tansel Çomoğlu: Ankara Üniversitesi/Tıp Teknolojileri