SANKO Holding, Gaziantep’te 5 eğitim tesisi yaptıracak

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı. Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada; SANKO Holding ile ikisi 32’şer, birisi 24 derslikli olmak üzere toplam 88 derslikli üç okul, bir spor salonu ve bir de şehir merkezine yapılacak ve 24 saat hizmet verecek kütüphane olmak üzere beş eğitim tesisinin protokolünü imzaladıklarını söyledi. Gaziantep Spor Lisesi’nin kampüs inşasının devam ettiğine dikkat çeken Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığı döneminde takımı Süper Lig’e çıkardığını anımsattı.

Gül, “Konukoğlu Ailesi’nin futbola, SANKO’nun Gaziantep Futbol Kulübü’ne, spora verdiği desteği biliyoruz. 24 derslikli Gaziantep Spor Lisesi’nin ismi Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi olarak devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Hedef olarak belirledikleri 100 eğitim tesisinden beşine Konukoğlu Ailesi’nin katkı sunduğuna vurgu yapan Gül, “Geçmişte bunların çok daha fazlasını ve her alanda yaptıkları hayırları biliyoruz. Bu anlamlı katkılarından dolayı SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Konukoğlu Ailesi’nin fertlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“22 okul, 16 cami yaptırdık”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise topluma katkı sunacak projeleri desteklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı millete karşı sosyal görev olarak gördüklerine işaret eden Abdulkadir Konukoğlu, “Daha önce üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırdık, SANKO Üniversitesi’ni kurduk. Şimdiye kadar 16 cami yaptırıp ibadete açılmasını sağladık, yeni yaptıracaklarımızla bu sayı 20’ye ulaşacak. Eğitime katkı sunacak projelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da “Gaziantep bizim göz bebeğimiz. Kendi şehrimiz, kazanç sağladığımız, doğup büyüdüğümüz, Atalarımızın yaşadığı şehir. Gazi şehrimize hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz, hiçbir şekilde hizmet etmekten geri durmayacağız. İlerleyen dönemlerde bu okullara yenilerini ekleyerek daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimizin eğitimine katkı sunacak okullarımızın Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Konukoğlu Ailesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. İmza törenin ardından Vali Gül, Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.