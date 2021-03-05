Sanko Holding TEKNOFEST’i bu yıl da destekliyor

GAZİANTEP - TEKNOFEST’in sosyal medya hesabında yer alan değerlendirmesinde, organizasyonun Türkiye’de düzenlenen en büyük teknoloji fuarı olduğunu ifade eden Konukoğlu, TEKNOFEST’in gençlere verilen en büyük fırsat olduğunu söyledi.

Konukoğlu, “Gençlerimizi eğer gelecekteki Türkiye’ye hazırlamak istiyorsak, bunun hazırlıklarını yapması için bu organizasyona elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor” diye konuştu. TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefl eniyor.