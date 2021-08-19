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SANKO Holding’den afet bölgelerine 1 milyon maske ve 100 ton sıvı yağ

SANKO Holding tarafından afet bölgesine 1 milyon maske ile 100 ton sıvı yağ gönderildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - SANKO Holding, orman yangınları ve sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Şirket tarafından 1 milyon maske ve 100 ton sıvı yağ AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, paylaştığı mesajla SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve tüm Konukoğlu ailesine teşekkür etti.