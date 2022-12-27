SANKO Holding'in 4 şirketine "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü

Holdingden yapılan açıklamaya göre, SANKO Tekstil, SANKO Havlu, SANKO Özel Güvenlik ve SANKO Okulları, 20 yılı aşkın süredir yapılan "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" listesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Tansel Varan, çalışan bağlılığı, çeviklik, liderlik ve yetenek odağı verilerine göre değerlendirilen "Kincentric Best Employers" programında 4 şirketle ödül almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Faaliyetlerinin merkezine her zaman insanı aldıklarını vurgulayan Varan, şunları kaydetti:

"En büyük değerimiz çalışanlarımızdır. İnsan kaynakları politikalarımızda mutlu çalışan deneyimi yaratmak en öncelikli hedefimiz. Çalışma arkadaşlarımıza adil, kapsayıcı, iş birliğine açık, huzurlu ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Şirketimizin başarısının arkasında doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olduğunu biliyoruz. Başarılarımızı iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği bu önemli araştırma sonucunda Kincentric En İyi İş Yeri Listesi'nde yer alarak taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz."