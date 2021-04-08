SANKO öğrencileri COVID-19 duyu testi cihazı geliştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep’te SANKO Okulları öğrencileri, COVID-19 şüphesi gösterenlerin PCR veya antikor testi yaptırmadan önce uygulayabilecekleri güvenilir, maliyeti daha düşük olan, yapay sinir ağı kullanarak kesin sonuçlar alabilecekleri “COVID-19 Tespitinde Yeni Nesil Yapay Sinir Ağı Modellemesi ile Geliştirilen Duyu Test Cihazı” geliştirdi.



Proje ekibinde SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi (FTL) 9. sınıf öğrencisi Ece Güner, 11. sınıf öğrencisi Elif Nida Tahaoğlu ve SANKO Koleji 11. sınıf öğrencisi Çiçek Dilara Kaya ile proje danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez yer aldı. Geliştirilen cihaz TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda birinci olurken, 24- 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde de yarışmaya hak kazandı.



Projenin danışman öğretmenlerinden Özgül Güner, çalışmada sağlıklı 100 denek üzerinde koku ve tat ayrım testi, koku ve tat tanıma testi ve tükürük içindeki amilaz aktivitesi testi yapıldığını belirterek testle ilgili şu bilgileri aktardı: “Öğrencilerimiz, COVID-19’un tükürük içindeki amilaz aktivitesini artırmış olabileceğini, koku ve tat duyularını ise azaltabileceğini düşünerek yazılım geliştirdik ve sonuçlar bu doğrultuda yapay sinir ağına aktarıldı. Daha sonra kişilerin testi uygulayıp sonuçları görebileceği cihaz prototipi hazırlandı. Yapay zekâ verilerine göre kişilerin koku, tat ve tükürüklerinden elde edilen sonuçları cihaz ekranı üzerinden durum ‘negatif veya pozitif en yakın sağlık kuruluşuna gidiniz’ sonuçlarını çok kısa sürede görebilecekleri yeni nesil bir test cihazı tasarlandı. Kişilerin koku, tat ve tükürük enzimlerinde görülen değişikliklerin anlaşılmasının sağlandığı deney sonuçlarına göre tasarlanan COVID-19 testinde, insanların şüpheli durumlarda kullanacakları, hastalığın ilk dört, beş gününde ortaya çıkmayan öksürük, ateş, halsizlik ve eklem ağrıları gibi yoğun semptomlarından önce farkına varamadıkları duyu kayıpları ve tükürük aktivitelerinden yararlanıldı.”