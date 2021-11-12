SANKO, Türkiye’nin en büyük çatıGES’ini devreye aldı

Talip ÖZTÜRK



ADIYAMAN - Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan fabrikalarının çatılarını güneş enerji santralleri ile donatma kararı alan SANKO Holding’in kendi fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çatı üstü güneş santrali yatırımında sona yaklaşıldı. Kullanılan panellerin üretiminin Solartürk Enerji, alüminyum konstrüksiyon üretim ve montajınınGap Galvaniz, elektrik altyapısını ise Öztan Elektrik’in üstlendiği yatırımda Bursa, Gaziantep ve Adıyaman’daki fabrika çatılarına kurulan ve 100 MW’ı aşan GES’lerin şu ana kadar yüzde 70’i devreye alındı. Türkiye’nin tek işletmede en yüksek kapasiteli yatırımı olarak dikkat çeken SANKO Adıyaman Tekstil işletmeleri çatısına kurulan 15 MW’lık GES Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın online katıldığı törenle açıldı.

15 MW’lık çatı GES, yıllık tüketimin %15’ini karşılayacak

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Adıyaman SANKO Tekstil Tesisi’ne kurulan çatı GES’in şu anda Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ifade etti. 15 MW’lık GES ile işletmenin yıllık kullandığı enerjinin yüzde 15’ine tekabül ettiğini anlatan Konukoğlu, Gaziantep ve Bursa’daki fabrikalarında da çatı GES’lerin bir kısmının devreye alındığını diğer taraftan da kurulum çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

GES panellerinin SANKO Tekstil’in Adıyaman işletmelerinin toplam 132 bin 500 metrekare alana sahip çatılarına kurulduğunu dile getiren Konukoğlu, “Türkiye’ de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan projemizde 37 bin 776 adet 390 wattlık panel kullanıldı. Bu panellerle 14,73 MWp / 12,70 MWe kurulu güç elde edilecek ve Sanko Tekstil Adıyaman İşletmelerinin yıllık elektrik ihtiyacının 20 milyon kwhi inşa edilen çatı GES’te üretilecek elektrik ile sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Tasarrufla enerjide sıkıntı çekmeyen ülkelerden oluruz”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ve dünya geleceği için büyük önem taşıdığını kaydeden Konukoğlu, vatandaşlara ve sanayicilere enerji ve su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunarak, “Lütfen enerji ve su tasarrufuna dikkat edelim. Eğer biz bunları doğru kullanırsak dünyada enerji sıkıntısı çekmeyen ülkeleri arasında yer alırız. Aksi takdirde sularımızı, enerjimizi boşa harcarsak enerjide ciddi sorunlar ile karşılaşırız. Üretim için enerji şart. Bunun için de bu tür yatırımların bir an önce hızlandırılması ve desteklenmesi lazım” diye konuştu.