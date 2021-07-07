Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi parke taşı satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı beton parke taşı alımı yapacak. Alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Bu malzemeler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sadettin Mahallesi'nde kullanılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.