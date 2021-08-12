Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 19 adet taşınmaz kiraya verilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 19 adet taşınmazı kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 19 adet taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek.
İhale, Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 26/08/2021 Perşembe günü Saat:11:00’da Belediye Encümenince yapılacaktır.