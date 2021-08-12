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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 19 adet taşınmaz kiraya verilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 19 adet taşınmazı kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 19 adet taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale, Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 26/08/2021 Perşembe günü Saat:11:00’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.