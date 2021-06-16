Şanlıurfa’da  1,7 milyon TL yatırımla 17 sera kurulacak

Mutlu GÜNEŞ



ŞANLIURFA - Şanlıurfa’nın nüfus bakımından en büyük merkez ilçesi Eyyübiye’ye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Eyyübiye Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 1,7 milyon TL yatırımla 17 seradan oluşacak Sera Kent kurulacak. İlk etapta 500 kişinin istihdam edileceği projede, yatırımlar tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

İlçede kurulması planlanan ve fizibilite çalışmaları tamamlanan proje için imzalar atıldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresindeki imza törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Mehmet Açıkgöz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı katıldı. İmzalanan protokol ile ilçede saraların üçü 5 dekarlık, 10’u 1 dekarlık ve 4’ü de 250 metrekarelik alanda kurulacak. Ayrıca 250’şer metre karelik seralarda alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar da yapılacak. Proje ile başta dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdam sağlanması ve elde edilecek gelir ile yeni projeler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İlk etap 3 ayda tamamlanacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, birinci etap çalışma sonrası alanı daha da genişletip, ilçede seracılık faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini aktardı. Kuş, “Sera Kent Projesi için çok ciddi mücadelemiz oldu. Sera Kent Projemizi, yoğun çalışmalar sonucunda hayata geçiriyoruz. Projemiz ihaleye hazır. Kısa zamanda ihaleye çıkılacak ve sera kentin ilk etabı en fazla 3 ay sonra Eyyübiye’ye kazandırılacak” dedi.

Yatırım bütçesinin yüzde 70’ini GAP İdaresi karşıladı

Sera Kent Projesi’nin bütçesinin yüzde 70’i GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından aktarılırken, kalan yüzde 30’u ise eş finansmanla sağlandı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, projeye 1.19 milyon TL kaynak aktardı. Projenin gerçekleştirilmesi için gereken eş finansman tutarı olan 510 bin TL ise Eyyübiye Belediyesi tarafından karşılanıyor. Proje ile ilde seracılık sektörünün planlı bir şekilde büyümesi, üretimde ve pazarlamada birlikteliğin sağlanması, kooperatif ve birlik kurularak kümelenme hedefleniyor.