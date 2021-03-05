Şanlıurfalı gençler, eğitimle ekonomiye kazandırılacak

Mutlu GÜNEŞ

ŞANLIURFA - ŞUTSO, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan projede sona gelindi. Kısa adı ŞUTGEM olan, Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi, başta Şanlıurfa OSB de bulunan sanayiciler olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren ve bölge dışından bölgeye yatırım yapacak olan yatırımcılara nitelikli eleman yetiştirecek.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 58 bin 413 metrekare alan üzerine kurulan ŞUTGEM, 3 bin metrekare kapalı alanıyla hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan ŞUTGEM’de, nitelikli ara eleman yetiştirilecek. ŞUTSO ile İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 15 Mart 2021 tarihinde kurslar başlayacak.

“ŞUTGEM ara elemanı sorununa son verecek”



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, ŞUTGEM”in Şanlıurfa’nın çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, ŞUTGEM’le yetişmiş ara eleman sorununa son vereceklerini söyledi.

Nitelikli ara elaman potansiyelinin, bölgenin diğer avantajları ile birleşince Şanlıurfa’nın üretim için cazibe merkezi haline dönüşeceğini kaydeden Peltek, “Kurduğumuz bu merkez sanayicilerin öncelikli sorunları arasında yer alan nitelikli personel bulamama sorununu ortadan kaldıracağı gibi artan nitelikli istihdamla birlikte bölgesel kümelenme desteklenmiş olacak. Böylelikle artan nitelikli iş gücü, nitelikli istihdamı destekleyecek, yetenek ve nitelikli iş gücünün bölgede toplanmasına imkan verecek” diye konuştu.



Şanlıurfa’nın genç nüfusuna dikkat çeken Peltek, özellikle yoğun genç nüfusun bulunduğu kentte bilişim teknolojilerinin tarım, sanayi, üretim gibi alanlarda kullanımına yönelik yenilikçi ve inovatif bakış açısı kazandırılarak girişimciliğin teşvik edileceğine dikkat çekti. Peltek, şöyle devam etti: “Bu şekilde bölgedeki gençler için işsizlik problemine çözüm olarak, kendi iktisadi işletmelerini kurması için gerekli tüm eğitimlerin verilmesi planlandı. Ve sanayicilerin temel gereksinimi olan ara ve kalifiye elemanların teminine katkı sağlayacak bir merkez oluşturuldu. Bu merkezde işsiz gençlere iş ve meslek öğretilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacak, böylece başta aile ekonomisi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak.”

ŞUTGEM’de; Metal İşleme Teknolojileri Atölyesi, Plastik Teknolojileri Atölyesi, Makine Teknolojileri Atölyesi, Elektrik ve Elektronik Atölyesi, Pnömatik ve Hidrolik Sistemler Atölyesi ve Endüstriyel Otomasyon ve Mekatronik Atölyesi kurulacak.