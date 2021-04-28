  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Takip Et

Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak

Sapanca Belediyesine, mülkiyeti kendisinde olan 2006 imalat yılına sahip TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli uçağı ihaleyle satıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız