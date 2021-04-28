Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesine, mülkiyeti kendisinde olan 2006 imalat yılına sahip TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli uçağı ihaleyle satıyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.