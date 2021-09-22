Şaraplık üzüm merkezi Çal’da üreticinin yüzü gülüyor

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli’nin şaraplık üzüm üretim merkezlerinden Çal’da üzüm üreticisi bu yıl fiyat açısından istediğini almanın sevincini yaşıyor. 160 bin dekar alanda şaraplık ve sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimi yapılan ilçede bu yıl Çal Karası üzümün 3,5-4, sultaniye üzümün 3,75 TL’den alıcı bulduğunu söyleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Bağbozumu sürüyor. Bu yıl ilçemizde 110 bin ton rekolte bekliyoruz. Üreticinin yüzü fiyatın yanı sıra ürün bedelini peşin aldığı için gülüyor” dedi.

160 bin dekarda, 110 bin ton rekolte bekleniyor

Çal Karası ağırlıklı olmak üzere, şaraplık öküzgözü, boğazkere, merlot ve sofralık sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimi yapılan Çal ilçesinde geçtiğimiz yıl fiyatlar 2-2,5 TL aralığında seyretmiş, üretici ürettiği ürünün karşılığını alamamıştı. 160 bin dekar alanda şaraplık ve sofralık üzüm üretimi yapılan Çal’da bu yıl üreticinin yüzü gülüyor. Rekoltede geçen yıla göre kuraklığa bağlı olarak belli oranda düşüş yaşansa da, fiyatlar üreticinin beklentisinde oluştu.

Bağbozumunun sürdüğü Çal’da Çal Karası üzümü dökme olarak 3,5, kasa içinde 4 TL’den alıcı bulurken, sofralık sultaniye üzüm 3,25-3,75 TL aralığında satılıyor. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “ İlçemiz Türkiye’nin şaraplık üzüm üretim merkezleri arasında yer alıyor. Bağbozumu birçok mahallede tamamlandı. Merlot, boğazkere ve öküzgözü gibi çeşitlerde yeni başladı. 160 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 110 bin ton rekolte bekliyoruz. Verim biraz düşse de fiyatlar bu yıl üreticilerimizi sevindirdi. Çal karası dökme olarak 3,5, kasada 4 liradan satıldı. Üreticimizi en çok sevindiren ise bu yıl ürün bedelini peşin alması oldu. Üzüm fiyatları belirlenmeden önce alım yapan firmalar ve temsilcileri ile defalarca görüştük ve üreticilerin girdi maliyetleri ile enfl asyonun karşısında ezilmemesi için çabaladık. Sonuçta bu yıl üzüm fiyatları yüzleri güldürüyor" diye konuştu.