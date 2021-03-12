Sarazon, Denizli’de mesleki eğitimin tescilli ilk markası oldu

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geliştirilen hava ve suya ozon vererek zararlı mikroorganizmaları yok eden Sarazon adı verilen cihazın markası tescillendi.

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 5 öğretmeni ve 2 öğrencisi Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19’la mücadele kapsamında eğitim alanlarında daha steril ortamlar oluşturmak amacıyla Sarazon projesini hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi döneminde mesleki eğitim kurumlarının sürece katkı sağlamaları için gönderdiği ödenekle Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye kuruldu. 5 öğretmen ve 2 öğrenci Ar-Ge çalışmalarına hız vererek ekim ayında geliştirdikleri Sarazon ismini verdikleri cihazı üretmeye ve satışına başladı.



Okulda geliştirilen ve üretimi yapılan cihazın Sarazon adıyla marka tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle alındığını söyleyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Sarazon, hava ve suya ozon vererek, su içindeki, havadaki, yiyecekler ve eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, spor, mantar, salmonella gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları yok ediyor. Ahşap ve polikarbon olmak üzere iki farklı malzemeyle üretilen Sarazon, dezenfektan maddelerinden farkı olarak geride atık bırakmıyor” açıklamasını yaptı.