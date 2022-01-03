SATSO Başkanı: “Endüstri Master Planı’nı hazırladığımız Sakarya’ya beş OSB daha kuracağız”

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A. Akgün Altuğ, şehrin planlı gelişimi ve sanayileşmesi için Endüstri Master Eylem Planı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Bu kapsamda 2022 yılı için planlarının hazır olduğunu belirten Altuğ, Sakarya’ya 5 OSB daha kazandıracaklarını açıkladı. Her konuda tüm paydaşlarla ortak hareket ettiklerini dile getiren Altuğ; “Bu kapsamda Ferizli ilçesinde Ferizli Doğu Marmara Lojistik Bilişim Teknolojileri ve Üretim İhtisas OSB, Kaynarca’da Karma OSB, Karasu’da Yapı İhtisas OSB, Adapazarı’nda KOBİ ve Enerji İhtisas OSB, şehrin güneyinde jeotermal kaynaklı Seracılık İhtisas OSB kuruyoruz” dedi.

Altuğ, “2021’de A sınıf akreditasyona sahip bir oda olduk, EFQM mükemmellik modeli hizmet yolculuğuna başladık. Kalite belgelerimize yenilerini ekledik. Geri dönüşebilen atıklar ile ortalama 85 kg’lık sera gazı salınımı, 2.250 KWH enerji tasarrufu sağlandı. Doku kültürü laboratuvarımızı tamamladık işletmeye başladık. Tek durak hizmet binalarımızı bitirdik ve neredeyse yüzde 100 doluluk ile üyelerimizin tek noktadan hizmet alacağı bir kampüs haline geldik. Topraktan sofraya kadın eli projemiz hızla ilerliyor” diye konuştu.

2022’de bir mutfak akademisi oluşturarak hem ihtiyaç sahibi kadınları meslek sahibi yapacaklarını, hem de yöresel yemekler için bir ortam hazırladıklarını belirten Aktuğ, şunları söyledi: “2021’de hibe kaynaklı 19 projede yer aldık ve bunlardan 8’inin yürütücülüğünü yapıyoruz. 2022 yılı bütçemizi de 26,8 milyon lira olarak belirledik. 2022’de SATSO Akademi, SATSO Üye İlişkileri Yönetim Bilgi Sistemi, 1’inci OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi, Mentorum SATSO projesi, SATSO Kobi Geliştirme Merkezi, Uluslararası İşbirliklerini Artırma Projesi, Yeni OSB Çalışmaları ile Üretici, Tedarikçi ve Ticaret Günleri projelerini hayata geçireceğiz.”