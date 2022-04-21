Savaş, Antalya’ya yabancı yatırımcı ilgisini artırdı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Ultra lüks yat üretimiyle sektöründe dünyada ‘Antalya Markası’ yaratan Antalya Serbest Bölgesi, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu ülke yatırımcıları başta olmak üzere yabancıların ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcının yer taleplerini karşılayamayan Antalya’da ikinci Serbest Bölge kurulması için yer arayışları başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) verilerine göre; Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Antalya’da 21’i Rus, 5’i Ukraynalı olmak üzere 129 yabancı sermayeli şirket kuruldu.

“Ruslar ve Ukraynalılar bölgemizde yer arıyor”

Antalya Serbest Bölgesi’nde yabancı yatırımcı ilgisinin giderek yoğunlaştığını anlatan Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgede yer sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Yer olmadığı için yabancı yatırımcıların taleplerini karşılayamadıklarını vurgulayan Gürses, şunları kaydetti: “Antalya Serbest Bölgemiz artık kabına sığmıyor. Yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi her geçen gün artıyor. Yatırımcıların taleplerini karşılayamadığımız için ülke ekonomisi de kaybediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu iki ülke yatırımcıları da bölgemizde yatırım için yer arıyor. Rusya ve Ukrayna’dan sürekli talep geliyor. Yılbaşından bu yana 20’den fazla İspanyol, Katar da dahil birçok ülkeden yabancı yatırımcı yer talebinde bulunuyor.”

İkinci serbest bölge için arayış başladı

Antalya’da yer bulamayan yatırımcıların İstanbul ve İzmir’deki serbest bölgelere çok yoğun talep olduğunu vurgulayan Zeki Gürses, “Ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle çok önemli hale geldi. Bu nedenle uluslararası yatırımcılar yer talebinde bulunuyor. Yatırımcıların taleplerini karşılayamıyoruz. Bu nedenle Antalya’da ikinci serbest bölge kurulması için yer arayışlarına başladık” dedi.

Antalya’da yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bine yaklaştı



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, Antalya yabancı sermayeli şirket sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. 50 bine yakın üyesi bulunan ATSO’ya kayıtlı 4 bin 802 şirket yabancı sermayeli. Bu şirketlerden 680’i Rus, 190’ı ise Ukrayna sermayeli. Antalya’da 23 Şubat-11 Nisan 2022 tarihleri arasında 21’i Rus, 5’i Ukraynalı olmak üzere 129 yabancı sermayeli yeni şirket kuruldu. Türkiye’de Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 40 arttı. Yabancılara satılan 4 bin 248 konutun 889’u ise Ruslar oluşturdu. Türkiye’de satılan 5 her konuttan 1’i Antalya’da gerçekleşti.



Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de 1 milyon 401 bin 849 bin yabancı ikamet ediyor. Antalya’da ise 134 bin 957 yabancı ikamet izni ile yaşamını sürdürüyor. Antalya’da 29 binden fazla Rus, 10 bine yakın da Ukrayna vatandaşı ikamet ediyor.

Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmi rekoru kırdı

Geçen yıl 985 milyon dolar ticaret hacmine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya Serbest Bölgesi, 2022 yılı ilk 3 ayında ise 2021’in aynı dönemine göre yüzde 50 artış ile 311 milyon dolar ticaret hacmine ulaştı. Geçen yıl yapılan ve devam eden yatırımlarla bölgede üretim ve ticaret hacminin arttığını söyleyen Zeki Gürses, bu yıl mart ayında 122 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, “Antalya Serbest Bölgesi’nde mart ayları içindeki en yüksek ticaret hacmine ulaşıldı. Geçen yılın mart ayına göre yüzde 37 büyüme gösterdik” dedi.

Lüks yat üretimi, elektronik ve medikal sektör ağırlıklı olan Antalya Serbest Bölgesi’nde, geçen yıl yapılan yatırımlardan sonra yat firmalarının yeni projeler için yoğun talep aldığını vurgulayan Zeki Gürses, şöyle devam etti: “Bölgemizde elektronik sektöründe faaliyette olan firma sayısı da artıyor. Bu sektördeki firma sayımız 13’e çıktı. Yılbaşından bu yana ihraç edilen yat sayısı 20’ye ulaştı. Bu sayının içinde Emniyet Genel Müdürlüğü için yapılan sahil güvenlik botları da var. Yılsonu 70’e yakın yat ihraç etmiş oluruz. Tersanelerimizde tamamlanan lüks yatlar da Nisan ayı sonrası denize inecek.”

Rus girişimcilerin Türkiye’de kurdukları şirket sayısı artıyor

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana sadece Antalya’da değil, genel olarak Türkiye’de kurulan Rus sermayeli şirket sayısında artış görüldü. Ukrayna sermayeli olarak kurulan şirket sayısı ise, savaştan önceki artış trendini kaybetti.

Savaş öncesi dönemde Rus girişimcilerin Türkiye’de kurdukları şirket sayısı 2019’da 112, 2020’de 115, 2021’de de 177 olmuştu. Bu yılın sadece 3 ayında ise kurulan Rus sermayeli şirket sayısı 67’ye ulaştı. Bu veri, 2021 yılı aylık ortalamasına göre yüzde 51 artışı ifade ediyor.

Türkiye’de kurulan Ukrayna sermayeli şirket sayısı ise son 3 yılda artış trendi göstererek, 2019 yılında 68 iken, 2020’de 79’a 2021’de 89’a çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise bu sayısı 8’de kaldı. 2021’e aylık ortalama açısından Ukrayna sermayeli şirket sayısı yüzde 79 geriledi.