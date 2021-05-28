“Savunma sanayii dijitalleşiyor, uyum sağlayan ayakta kalacak”

Duygu GÖKSU

Pandemi nedeniyle büyük değişimlerden geçen savunma sanayii sektörünün, hızlı ve düşük maliyetli çözümler ile ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Tekor Plast’ın Sahibi Kozan Selçuk Erkan, bunu sağlayacak unsurların başında dijitalleşmenin geldiğini dile getirdi.

Dijitalleşmeye uyum sağlamayan şirketlerin kapanma tehlikesiyle karşılaşabileceğini söyleyen Erkan, “Pandemi etkileriyle, insansız hava aracı üreten Alman şirketleri iflas masasına başvururken, İspanyollar da AB destek paketlerini firmaların maaşını ödemek için kullanıyor. Sektördeki değişimler, yenilikçi hizmet tabanlı iş modellerine yönelme zorunluluğunu ortaya çıkardı. Gelişmeler dijital dönüşüm ihtiyacını işaret ediyor. Önümüzdeki beş yıl içinde savunma sanayisinde dijital çözümleri hayata geçiren şirketler cirolarını üçe katlarken, bunu başaramayanlar ise kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” diye konuştu.



Erkan, savunma sanayisinde dijital dönüşüme doğru bilinçli bir şekilde hazırlanılması, bunun için şirketlerin işlerinin tüm aşamalarında bulut özellikli, yapay zekâ destekli, dijitale öncelik veren bir zihniyet oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Savunma şirketlerinin günümüzde talebe dayalı üretime ve tedarik zincirine kaydığını söyleyen Erkan, “ABD ve Avrupa’da savunma platformunun değiştirilmesiyle birlikte dünya genelinde artan bölgesel gerginlik, savunma endüstrisinde talebi artıracak. Azalan uçak talebi, üründen verilerle desteklenen yenilikçi hizmet tabanlı iş modellerine geçme eğilimiyle birleştiğinde, sektörü yeniden şekillendirecek” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin dijital odaklı bir geleceği başarıyla kucaklaması için, değer zincirinin dijitalleştirilmesi, yenilikler için iş birliği yapılması ve yeni iş modellerinin benimsenmesi başlıklarını hayata geçirmesi gerektiğini savunan Erkan, Türkiye’de dijitalleşme konusunda ABD ve Avrupa şirketleri ile rekabet edebilen TUSAŞ VE TEI’nin öne çıktığını söyledi. Erkan, “KOBİ’lerin koordineli bir biçimde desteklenmesi halinde verim artar, maliyetler düşer. Bu koordinasyon Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yeni yeni yapılıyor” dedi.