Savunma Sanayii Kayseri’de konuşuldu

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Programa, kent protokolü ile savunma sanayiinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından da temsilciler katıldı. Dün başlayan ve yarın sona erecek olan üç günlük sempozyumda çeşitli oturumlar düzenlendi.

Sempozyumun ilk gününde açılış konuşması yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, odanın kuruluş kanunu ve yönetmeliklerin ana amacının, Türkiye’nin kalkınması ve bu kalkınmada mühendisliğin geçmişte olduğu gibi birinci derecede rol oynaması olduğunu belirterek, “liyakat, yetişmiş nitelikli insan gücü ve savunma sanayinde yerlilik” başlıklarına değindi. Yetişmiş vasıflı insan gücü konusunda “hoyratça” davranıldığını ifade eden Yunus Yener, “Uygun ortamların sağlanması bir yana, adam kayırmacılığın hâkim olduğu, biatın öncelendiği, liyakate, bilgiye, deneyime değer verilmediği ve hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yapıda bu hayati kaynağımızın ülkeden göçmesine sebep olunmaktadır. Kaybeden ülkemizdir, telafisi mümkün değil denmese de en zor ve en önemli kaynaktır vasıflı yetişmiş insanlarımız” diye konuştu.

“Çözüm bağımsızlık ve toplum yararına kamucu politika”

Yunus Yener, “Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının Türk Telekom ve birçok özelleştirmede başvurulan İşletme Hakkı Devri yöntemiyle Katar ortaklı özel bir şirkete tahsis edilmesi yanlışının ardından; Makine Kimya Endüstri’de (MKE) önceki yıl bir anonim şirkete dönüştürüldü. Kurulduğu günden itibaren kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, savunma ve sivil savunma ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı üretimle Türkiye’nin en büyük ve en stratejik kamu yatırımlarından birisi olan MKE; NETAŞ, SÜMERBANK, TEK, PTT, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, anonim şirkete dönüştürülerek ardından gelecek olan küçültme yöntemleriyle özelleştirilme sürecine sokulmuştur. Bu durumun devamı kurumsal kapasitenin parçalanması, alt-şirketleşme, taşeronlaşma ve kamu kaynak ve birikimlerinin yerli ve yabancı tekellere sunulması olacaktır ve bu yanlışlardan mutlaka dönülmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Yener, sıraladığı sorunların çözümü için “Bütün sorunların çözüm anahtarı bağımsızlık, tam bağımsızlık, yerli üretimin mühendislik ve tasarımdan başlayarak hâkim olması ve toplum yararına kamucu politikaların benimsenmesindedir” dedi.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel de programa katıldı. Dünyanın artık daha güvenli değil, daha güvensiz bir yer olduğunu belirten Demirel, yerlileşmenin daha geniş anlaşılması gerektiğini ve el birliğiyle sürpriz çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi..