Savunma sanayinin devleri Eskişehir’de buluşacak

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir’in ilk Ar-Ge, sanayi ve teknoloji fuarı olan “Eskişehir Endüstri Fuarı”, 9-12 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Kent, havacılık ve makine imalat sanayindeki gücünü bu fuarda görücüye çıkaracak. Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve TÜYAP işbirliğindeki fuar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle yapılacak. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, fuar kapsamında Türkiye’nin savunma sanayindeki öncü firmaları olan STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, Roketsan, Havelsan ve Aspilsan Enerji’nin kentteki sanayiciler ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Eskişehir Endüstri Fuarı’nın kentte bir ilki hayata geçireceğini belirten Güler, “İlk kez düzenlenecek olan fuarla deyim yerindeyse savunma sanayimizin kalbi Eskişehir’de atacak. Anadolu’da düzenlenen bir fuara savunma sanayimiz ilk kez böylesine ve güçlü bir şekilde katılacak” dedi.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisi için ETO ve TÜYAP ile çok önemli bir işbirliği yaptıklarını belirterek, Eskişehir’de ilk kez düzenlenecek olan Endüstri Fuarı’nın şehrin sanayisinin küresel ölçekte tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Küpeli, “Eskişehir sanayisi ciddi bir gelişme gösteriyor. Kentimizde gerçekleşecek bu fuar ile Eskişehir sanayisinin ulaşmış olduğu yüksek gelişmişlik ve kabiliyet düzeyini hem yerli hem de yabancı konuklarımıza göstermiş olacağız” diye konuştu.