Schattdecor, sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da da liderlik hedefliyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Ahşap işleme ve mobilya sektörlerinde bulunan müşterileri için yüzey dekorları geliştiren Schattdecor, tasarım ve dekor geliştirme sürecinden, uygulama teknolojisine kadar geniş kapsamlı hizmet veriyor. 10 yıl önce 5 çalışan ve bir üretim makinesiyle faaliyete başlayan Schattdecor, bugün dekoratif baskı alanında uzman 80 kişilik istihdamı ve tam kapasite çalışan üç üretim hattıyla sektöründe lider konumunda. Global olarak tüm lokasyonlarında yüksek kaliteyi ön planda tuttuklarını, ışık hızında mürekkepler ve teknolojiyle uyumlu makineler kullandıklarını belirten Schattdecor Gebze Genel Müdürü Erkan Sürat, “En büyük hedefimiz sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun da lideri haline gelmek. Bizden başka bu düzeyde dekor kâğıdı üreten bir marka yok. Global olarak, tüm lokasyonlarımızda Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarları için yeni dekorlar ve renkler geliştirerek, yüksek kaliteye önem veriyoruz” diye konuştu.

Mobil showroom ile ürünlere kolay ulaşım

Türkiye’de dijitalleşme anlamında büyük adımlar atıldığını ve firmaların teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmak zorunda kaldığını ifade eden Sürat, “Dijitalleşmede en önemli kararı müşteri veriyor. Biz de firma olarak marketingimize kadar her departmanımızda dijitalleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İnterzoom fuarımızı dijital olarak gerçekleştirdik ve beklentimizden daha güzel dönüşler aldık. Dijitalleşme, her şeyi her an her yerde takip etme avantajı sağlıyor” dedi. Schattdecor olarak, bu yıl müşterilerine özel, hareket halinde olan bir showroom’u da hayata geçirdiklerini söyleyen Sürat, “Müşterilerimiz, 2020-2022 trendlerinin sergilendiği yeni web sitemizi destekleyen en son trendleri dijital platformlarda gözlemleyebiliyor, minimal bir alanda maksimum seçeneklerle sunulan tüm bu yeniliklerin gerçek ve fiziki uygulamalarını da deneyimleyebiliyorlar. Şuan da Gebze fabrikamızda bulunan, “gezici showroom” ile ticari fuarlara gidilemeyen bu dönemde, iş ortaklarımızın dekorlara fiziksel ortamda ulaşmasını sağlıyoruz. Bu ilk adımdan sonra, gezici showroom, Schattdecor-İtalya fabrikamızın Eylül ayında Rosate’de gerçekleşecek 25. kuruluş yılını kutlamak üzere oraya doğru yola çıkacak” açıklamasını yaptı.