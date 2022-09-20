Schattdecor Türkiye, “Global Essentials Decor Selection 2022”i gerçekleştirdi

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - Schattdecor Türkiye Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, “Global Essentials Decor Selection 2022”den bahsederken, “Bütün yıl yeni çıkan ürünlerimizle ilgili geri dönüşleri ve beklentileri alıyoruz. 2022 yılı içerisindeki hem bizim gösterdiğimiz hem de gelen talepler doğrultusundaki seçtiğimiz 10 dekorumuzu sunuyoruz” dedi.

Tasarımlarında, Doğa-Yaşam, Gelecek Biziz ve Deneyim gibi 3 ana konsept üzerinden ilerlediklerini kaydeden ve öncelikli olarak Doğa-Yaşam trendinden bahseden Begüm Çalı Özdemir, “Pandemiden sonra hayatımız birçok açıdan değişti. İş hayatında ve özel hayatımızda doğaya daha çok ihtiyacımız olduğunu fark ettik. O yüzden bulunduğumuz yerlerde hep doğanın görüntüsünü görmek istiyoruz. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik çalışma başlattık. Bu anlamda Gran Sasso Chestnut, Karlstad Oak, Magnolia ve Cascade bu doğal yansımaları en fazla hissettirdiğimiz dekorlar. Hem ürünün kendisinde hem de tasarımda sürdürülebilirliği yakalamak bizim için önemli. Çünkü mekânlar küçülmeye başladı. Bu dekorlarımız da kişiyi sıkmayacak ve değiştirme ihtiyacı hissettirmeyecek ürünler. Bu dekorların kontrastının düşük olması ve doğayı yansıtması en büyük etkenlerden biri” diye konuştu.

Tekstil ve beton dekorunun hibrit olarak birleştiği dekor: Cascade

Karlstad Oak dekoru için “Bizim en güvendiğimiz meşe dekorlarımızdan” ifadesini kullanan Özdemir, Cascade dekoru için de “Hibrit dekor” tanımlaması yaptı. “Amacımız ürünlerin hem modern, hem sürdürülebilir olması hem de doğayı yansıtması. Cascade son zamanlarda en fazla talep gören ve bizim de değişik bir hibrit dekor olarak tanımladığımız bir dekor. Tekstil ve beton dekorunun hibrit olarak yapıldığı bir dekor. Hem bir mutfak kapağının önünde hem de bir panelde rahatça kullanılabilir. Bu iki dekorun birleştiği hibrit dekor aynı zamanda kullanım alanı için de geçerli. Hem mobilyalarda hem de bir yer kaplaması parke olarak da kullanılabiliyor.

Interzum tasarım ödüllü dekor: Flagstaff Oak

Gran Sasso Chestnut’ın Sicam 2021 fuarının en çok talep edilen dekoru olduğuna dikkat çeken Özdemir, Gelecek Biziz konseptiyle de dekorlarında insan dokunuşlarını öne çıkardıklarını kaydetti. Flagstaff Oak dekorunun bu yılın en çok öne çıkan dekoru olduğunun ve Interzum’da tasarım ödülüne de layık görüldüğünün altını çizen Özdemir, “Flagstaff Oak diğer meşe dekorlarımızdan daha farklı. Bu dekorda insan dokunuşu daha ön planda. Üzerindeki hatalar, çatlaklar ya da budakların gümüş, bakır ya da altın rengi dolguyla doldurulmuş hali. Bu bizim endüstriyel tarz olarak nitelendirdiğimiz bir dekor” dedi. Özdemir, üçüncü konseptleri olan ‘Deneyim’ ile de teknolojiyi ve dijital baskıyı ön plana çıkarttıklarının altını çizdi.