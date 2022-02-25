Schattdecor, Türkiye ve Ortadoğu‘da liderliği hedefliyor

Ceylan DEMİR



Schattdecor, Türkiye, Ortadoğu ve diğer ihracat pazarları için yeni dekor ve renkler geliştirerek, reprodüksiyon, taş görünümleri, fantezi tasarımlar ve çeşitli materyal kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Uluslararası ekibi ve dünya çapında yüksek ürün standardı ile hizmet veren şirket, 2020 yılı İSO İkinci 500 listesinde 445’inci sıraya yerleşerek, başarısını taçlandırdı. Şirketin hedefi sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun lideri haline gelmek.

Schattdecor Almanya CEO’su Roland Auer, Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Then, Tasarım, Marketing, Kurumsal İletişim ve Dekor Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Küchen, Teknikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Roland Heeger, Satış, Stratejik Satın Alma, Projeler ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Frank Schumacher, Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dieter Hüttlinger DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Firmanızı tanıtarak, üretim faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Schattdecor, 1985’de Almanya’da kurulan 10 yıldır ise Türkiye lokasyonundan dünya çapındaki müşterilerine baskılı veya emprenye edilmiş dekor kağıdı ve bitmiş yüzeylerden oluşan geniş bir ürün portföyü sunan Global bir sanayi kuruluşu. Başlıca müşteri kolları, yonga levha sanayisi ve mobilya endüstrilerinden oluşurken, bu endüstriler aracılığıyla mimarlar, tasarımcılar ve müteahhitler ile de iletişim kuruyor.

Türkiye lokasyonundan dünya çapındaki müşterilerine baskılı veya emprenye edilmiş dekor kâğıdı ve bitmiş yüzeylerden oluşan geniş bir ürün portföyü sunan Schattdecor, 2021 yılında İç satış, ihracat, istihdam, yatırım projeleri vs. hedeflerini tutturabildi mi?



Üç ürün alanımızın (baskı, empregnasyon ve kaplama) tamamında hacimlerimizi artırmayı başardık. Artan üretim hacimleri ve kapasiteleri nedeniyle gerektiğinde istihdamda da ayarlama yaptık. Her ülkedeki pandemi ile bağlantılı kısıtlamalara karşın planlamış olduğumuz yatırım projelerimizi uygulayabildik ve bunları büyük ölçüde plana göre gerçekleştirdik.

Bayilik ve distribütörlük faaliyetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz? Bugün itibariyle kaç ülkede bayi ya da distribütörlük ağınız mevcut? Türkiye pazarına yüzde 100 hitap etmek istediğinizi belirtmiştiniz, Şu an itibariyle bu oran ne kadar?

Schattdecor, dünyanın tüm bölgelerindeki iştirakleri ve temsilcileri tarafından temsil ediliyor. Dünya çapında 16 lokasyonda fabrikamız ve 2 bin 800 üzerinde çalışanımız var. Singapur’da satış ofisimiz, Arjantin, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan ve BAE’inde temsilciliklerimiz var.

Ürün gamınızı genişletme hedefiyle, mobilya endüstrisi için PET bazlı sürdürülebilir düz lake laminat yüzeyler üreten ve işleyen Alman bazlı Fine Decor firmasından yüzde 50 hisse satın aldınız, konuya dair detaylı bilgi verir misiniz?

Fine Decor, mutfak ve mobilya endüstrisi için PET bazlı sürdürülebilir düz lake laminat yüzeyler üretiyor ve işliyor. Bu ortalıklık ile giderek artan çevre kirliliği ve iklim değişiklği kaygılarını azaltmaya yönelik geliştirilen doğa dostu, geri dönüşümlü “FINEFLEX” ürününün piyasadaki bilinirlik ve bulunabilirliğini artırmayı hedefliyoruz.

2022 yılına yönelik iç satış, ihracat, istihdam, üretim ve yatırım hedeflerinizden bahseder misiniz?



Grup çapında baskı sektöründe, bitmiş yüzeyler sektöründeki kadar (emprenye/vernikleme) kadar büyüme beklemiyoruz. Amacımız, 2022 yılında önceki yılın baskı alanındaki hacimlerini korumak ve emprenye ve kaplamada büyümeye devam etmek. Bu alanda devreye alınmakta olan yeni kapasitelere yapılan yatırımlar sonucunda büyüme bekliyoruz. Gerektiği takdirde çalışanların sayısında da yeterli ayarlamaları yapacağız. Özellikle Polonya, Brezilya ve ABD'deki tesislerimizde kapasite ile ilgili yatırımlar yaptık.

Yeni teknolojilere, sürdürülebilir ürün çeşitliliğinin artırılmasına, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve dijitalleşmeye yönelik ne tür yatırımlarınız olacak?



Schattdecor Grubunun yatırımları, her zaman kaynakları koruyan sürdürülebilir ürünlere odaklanmıştır. Örneğin, boya alanındaki elektron ışın teknolojisini iki yeni tesisle daha da genişleteceğiz: Bir tesis, Polonya'daki kapasitemizi artırırken, ikinci tesis de Amerika pazarı için Lexington sahasındaki kapasitemizi artıracak. Mevcut ekipman her anlamda kullanılabildiğinde, dijital baskı alanında yeni yatırımlar yapılması planlanıyor. Böylece yeni teknolojileri geliştirme ve sürekli olarak yaygınlaştırma stratejisi desteklenecek. Özel bir dijitalleşme stratejisi, bu alanda yeni teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesini destekliyor. Son olarak Fine Decor'a yapılan yatırım, Schattdecor'un ürün portföyüne ilave olarak geri dönüştürülmüş PET malzemelerin uzun vadede yüzeylerde kullanımına yönelik önemli bir adım oluşturuyor.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu yılki bütçenizin yüzde kaçlık kısmını Ar-Ge harcamalarına ayırdınız? Ar-Ge faaliyetleriniz kapsamında son bir yılda pazara sunduğunuz yeni bir ürün bulunuyor mu? Varsa, ilgili ürünün muadillerine göre farkını ve satışlarınıza etkisini anlatır mısınız?

Bir grup ve sektöründe dünya lideri olarak, yeni fırsatlar, müşteri talepleri ve uygulama alanlarına uygun olarak mevcut ürün portföyümüzün sürekli olarak geliştirilmesi ve optimizasyonuna odaklanıyoruz.

Bu yıl katıldığınız ya da katılacağınız fuarlar hangileri? Fuar etkinliklerinden beklentileriniz nelerdir? Gerçekleştirdiğiniz İnterzoom fuarlar beklentilerinizi karşıladı mı?

Dünyanın içinden geçtiği pandemi dolayısıyla ticari fuarların çoğu maalesef iptal edildi. Interzum fuarı bu yıl ilk kez tamamen dijital olarak sunuldu ve bu vesile ile dijital de olsa bir kez daha Schattdecor dünyasından birçok yenilikleri sunmak ve müşteri ağımızı genişletmek konusu bizi çok heyecanlandırdı. Müşterilerimizin sunumlara katılım oranı ve oluşan yoğun ilgi bizi çok memnun etti. Karma fuar konseptleri, uzun vadede bizimle birlikte olmaya devam edecek gibi olsa da fiziksel olarak yer aldığımız fuarların özlemini tabii ki duyuyoruz.

Önümüzdeki yıl devreye alacağınız pazarlama stratejileri var mı? Pazara yeni sunacağınız ürün ve modeller olacak mı?

Dünyanın farklı yerlerinde Schattdecor RoadShow ile müşterilerimize ulaşıyoruz. Müşterilerimiz, ticaret fuarları ve iş gezilerine yönelik planlamaların belirsizliğini koruduğu zamanlarda bile bize güvenebildi. Mobil sergimiz "Schattdecor Roadshow" ile farklı lokasyonları gezerek müşterilerimize akıllı çözümler sunduj ve sunmaya devam edeceğiz. Yılın ortasında "Dekor Seçimi" kampanyamız çerçevesinde, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize yeni dekor koleksiyonumuzdan en çok satan dekorları sunacağız. Bu, trend tavsiyeleri ile çeşitli uygulama alanları için en çok satma potansiyeline sahip olan grup çapında seçilmiş dekorları kapsayacak.

Piyasaya süreceğiniz yeni ürünler var mı?

Piyasa liderleri Fine Decor ve Schattdecor'un birleşmesi ile ürün yelpazemize bir başka ürün ve akıllı müşteri çözümü ekledik: "Fineflex by Fine Decor & Schattdecor.” Böylece, uzun yıllara dayalı dekor uzmanlığı ve Almanya menşei geri dönüştürülmüş PET filmin yenilikçi ve sürdürülebilir özelliklerinin birleşiminden yararlanıyoruz.

Faaliyet alanınız itibarıyla temel sorunlarınız hakkında değerlendirme yapar mısınız? Sizce sektörün sorunlarının çözümü noktasında hangi önlemler alınmalı?

Sektörümünüzün en temel sorunlarınlarından biri olan yeni teknolojilerin uygulamaya konulması ve bunların pazar olgunluğuna kadar geliştirilmesine ilave olarak, sürdürülebilirlik ve küresel karbon salınımını azaltma hedeflerini süreçlerimize uyarlamak olacak. Dijitalleşme ve otomasyon hedeflerine ilave olarak, üretim süreclerine yenilenebilir enerjinin kullanımını da eklenecek. Küresel ticareti yapılan hemen hemen tüm malzemeler için arz/talep dengesi, pandemi ile bağlantılı önlemler nedeniyle bozuldu. Özellikle baz kağıt, ham melamin, üre, kimyasalların tedariğindeki zorluklar ve navlun kapasiteleri önemli maliyet artışlarıyla beraberinde büyük sıkıntılar oluşturmaya devam ediyor.