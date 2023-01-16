Schengen başvuruları Adana’dan yapılabilecek

Adana’da Schengen Vize Başvuru Merkezi’nin açılması konusunda ilgili Bakanlıklar ve TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Yücel Bayram, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Schengen Vize Başvuru Merkezi, Adana’da açıldı. İş insanlarımızın Avrupa’ya seyahatlerinde iş ve zaman kaybına neden olan vize başvuruları, artık şehrimizden yapılabilecek” dedi.

ATO bünyesinde 2014 yılından bu yana hizmet veren İngiltere Vize Başvuru Merkezi’nin bulunduğunu hatırlatan Başkan Bayram, iDATA’nın Adana Vize Başvuru Merkezi’nden başvuruda bulunabilmek için öncelikle www.idata.com.tr adresinden randevu alınması gerektiğini aktardı.

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